Champions League | Juventus e Roma Date e calendario delle partite | impegni imminenti

Champions League - quarti : Juventus-Real e Barcellona-Roma : Sono stati sorteggiati i quarti di finale di Champions League 2017-2018: la Juventus se la vedrà con il Real Madrid, nel rematch della finale di Cardiff, mentre la Roma dovrà affrontare il Barcellona. Gara di andata in casa per i campioni d’Italia e ritorno in trasferta, mentre i giallorossi giocheranno la prima al Camp Nou e il ritorno nella capitale.Al termine del sorteggio, il vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved, è stato ...

MARTEDI' 3 APRILE: 20.45 Juventus-Real Madrid

Champions League - Juventus-Real Madrid : nel doppio confronto i precedenti parlano bianconero : TORINO - La finale di Cardiff pesa ancora, ma a dare una mano ai sogni dei tanti tifosi bianconeri ci pensano le statistiche. Nei doppi confronti di Champions, tra andata e ritorno, il passaggio del ...

Juventus-Real Madrid - andata quarti di finale Champions League : programma - orari e tv. La data della partita. : Juventus-Real Madrid è l’andata dei quarti di finale della Champions League che si giocherà martedì 3 marzo all’Allianz Stadium di Torino. I bianconeri cercheranno l’impresa contro i Campioni d’Europa nel remake della finale persa lo scorso anno a Cardiff: servirà tutto il sostegno del pubblico per spingere i ragazzi di Max Allegri verso un buon risultato in vista del ritorno in programma la settimana successiva al ...

DI FRANCESCO: 'ENTUSIASMO E COSAPEVOLEZZA' - 'Dall'urna è uscita una delle squadre più forti al mondo, con il giocatore più forte del mondo, Messi - commenta Di Francesco su twitter-. Siamo arrivati ...