Champions League | i pronostici dei quarti di finale

Juventus-Real Madrid - Dybala Vs Cristiano Ronaldo : a voi lo spettacolo - quante stelle ai quarti di Champions League : Dybala Vs Cristiano Ronaldo, si preannuncia grande spettacolo ai quarti di finale di Champions League, in campo Juventus e Real Madrid, sorteggio sfortunato per la squadra di Massimiliano Allegri che però ha tutte le chance di qualificazione. Come qualità in campo i bianconeri non hanno nulla da invidiare ai Blancos, possono contare su una difesa di ferro che in questa parte di stagione sta rappresentando il punto di forza, ha qualità a ...

Quarti di finale Champions League : tutte le date e il calendario. Programma - orari e tv. In campo Juventus e Roma! : Sono stati definiti i Quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. Le migliori otto squadre d’Europa si sfideranno tra di loro, la corsa verso la finale di Kiev è entrata nel vivo. L’urna di Nyon ha svelato tutti gli abbinamenti del secondo turno a eliminazione diretta della massima competizione continentale. L’Italia affida le proprie speranze a Juventus e Roma che però hanno pescato due avversarie terribili: i ...

Juventus-Real Madrid - quando si gioca? Date - programma - orari e tv dei quarti di finale di Champions League. Le sfide di andata e ritorno : La Juventus affronterà il Real Madrid nei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. L’urna di Nyon non è stata certamente clemente con i bianconeri che se la dovranno vedere con i blancos nel remake della finale dell’anno scorso. A Cardiff trionfarono gli spagnoli che si confermarono sul tetto d’Europa, i ragazzi di Max Allegri sperano però di poter imbrigliare gli uomini di Zidane nel doppio confronto: servirà ...