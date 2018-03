C’è stato un crollo in un cantiere nel centro storico di Napoli | quattro persone sono

C’è stato un crollo in un cantiere nel centro storico di Napoli - potrebbero esserci dei feriti : C’è stato un crollo in un cantiere nel centro storico di Napoli, in via San Paolo, e potrebbero esserci dei feriti tra gli operai che erano al lavoro. Non è ancora chiaro cosa sia crollato, i giornali parlano di alcune The post C’è stato un crollo in un cantiere nel centro storico di Napoli, potrebbero esserci dei feriti appeared first on Il Post.

“Purtroppo è morto”. Svolta nel giallo della scomparsa del bimbo. Il caso aveva tenuto con il fiato sospeso - ma non C’è stato niente da fare : l’arresto choc : Un’altra storia che purtroppo non ha avuto un lieto fine. I familiari hanno sperato e pregato fino all’ultimo ma la notizia è stata confermata dalla polizia. Dal 27 febbraio, uscito dalla casa della nonna per raggiungere quella del cugino, a un centinaio di metri, è scomparso nel nulla senza lasciare nessuna traccia da Las Hortichuelas, vicino ad Almeria, in Spagna. Gabriel Cruz, otto anni è stato ritrovato nel bagagliaio ...

C’è stato un incidente aereo all’aeroporto internazionale di Katmandu - in Nepal : all’aeroporto internazionale di Katmandu, in Nepal, c’è stato un incidente che ha coinvolto un aereo di linea. Secondo i media locali, un volo della compagnia aerea bengalese US-Bangla è andato a fuoco lungo la parte orientale della pista di decollo The post C’è stato un incidente aereo all’aeroporto internazionale di Katmandu, in Nepal appeared first on Il Post.

“Lo abbiamo trovato proprio mentre lo faceva”. Choc e arresto al cimitero. I carabinieri - dopo una segnalazione - hanno deciso di intervenire e quello che hanno scoperto è pura follia. L’uomo è stato subito portato via - ma a casa sua - poco dopo - C’è stata un’altra brutta “sorpresa” : Si chiamano in modo esatto necrofori. E questa macabra storia riguarda uno di loro, un 50enne dell’inceneritore del cimitero di Faenza, nel Ravennate, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver rubato protesi dentarie o denti d’oro dai cadaveri cremati. Durante l’arresto nel suo armadietto sono stati trovati una decina di pezzi che hanno dato esito positivo al reagente ‘oro 18 K’ e che, ...

In un seggio di Torino C’è stato uno scambio di schede elettorali : Nella sezione elettorale 144 del quartiere torinese di Mirafiori Nord c’è stato un problema con le schede elettorali. In serata un cittadino si è accorto che i nomi sulla sua scheda non coincidevano con quelli esposti sui tabelloni all’esterno della scuola The post In un seggio di Torino c’è stato uno scambio di schede elettorali appeared first on Il Post.

A C’è Posta per te Francesca ha conquistato tutti : oggi la rivelazione. Durante la puntata il suo ‘show’ ha fatto impazzire il pubblico a casa e in studio : in cerca di un fidanzato è tornata a casa con un due d picche. Ma adesso esce fuori il retroscena pazzesco : Nell’ultima puntata di C’è Posta per te il suo volto è stato inquadrato e da quel momento il pubblico si è innamorato di lei. La Signora si è rivolta a C’è Posta per te dopo essere rimasta vedova lo scorso anno. Chiedeva a Maria De Filippi e alla sua trasmissione di cercare i fidanzati della sua infanzia e della sua adolescenza. In studio, sulla base delle esigue e non troppo recenti informazioni fornite dalla donna, sono arrivati 4 ...

C’è stato un incendio nel più importante luogo di culto del buddismo tibetano : Sabato c’è stato un incendio al tempio Jokhang, il più importante luogo di culto del buddismo tibetano, che si trova a Lhasa, la principale città del Tibet. I media cinesi dicono che l’incendio è cominciato nella sera di sabato ed The post C’è stato un incendio nel più importante luogo di culto del buddismo tibetano appeared first on Il Post.

Nel sud del Messico C’è stato un terremoto di magnitudo 7.2 : Venerdì c’è stato un terremoto di magnitudo 7.2 nello stato di Oaxaca, nel sud del Messico: per quanto si sa non ha causato né morti né feriti, anche se decine di edifici vicini all’epicentro, nella città di Pinotepa Nacional e The post Nel sud del Messico c’è stato un terremoto di magnitudo 7.2 appeared first on Il Post.

“Non mangiatele - sono pericolose”. Allarme al Lidl : il prodotto ritirato dai supermercati - l’avviso ai consumatori che lo hanno già acquistato. Tutto quello che C’è da sapere (leggete bene) : Un Allarme che ha spaventato i consumatori e che ha spinto alla fine a prendere la decisione di ritirare il prodotto dagli scaffali onde evirare incidenti che avrebbero potuto rivelarsi molto, molto pericolosi. A dare la notizia dell’accaduto è la testata Blitz Quotodiano, che ha riportato il comunicato ufficiale rilasciato in merito. Di cosa stiamo parlando? Dell’Allarme derivante dalla presenza di pezzi metallici nelle ...

C’è stato un incendio in un palazzo di Quarto Oggiaro - a Milano : un ragazzo è in gravi condizioni : C’è stato un incendio in un palazzo di 13 piani in via Cogne a Quarto Oggiaro, un quartiere di Milano. Un ragazzo di 13 anni è rimasto intossicato ed è in condizioni gravi, e sette persone che erano rimaste intrappolate The post C’è stato un incendio in un palazzo di Quarto Oggiaro, a Milano: un ragazzo è in gravi condizioni appeared first on Il Post.

C’è stato un incendio in un palazzo di Quarto Oggiaro - a Milano : un bambino è in gravi condizioni : C’è stato un incendio in un palazzo di 13 piani in via Cogne a Quarto Oggiaro, un quartiere di Milano. Un bambino è rimasto intossicato ed è in condizioni gravi, e sette persone che erano rimaste intrappolate nelle loro case The post C’è stato un incendio in un palazzo di Quarto Oggiaro, a Milano: un bambino è in gravi condizioni appeared first on Il Post.

C’è stato uno scontro tra due veicoli sulla pista dell’aeroporto londinese di Heathrow : alcuni aerei sono stati evacuati : C’è stato uno scontro tra due veicoli su una delle piste dell’aeroporto londinese di Heathrow: due persone sono state portate all’ospedale, una delle quali per arresto cardiaco. Sky News ha scritto che alcuni aerei sono stati evacuati e che alcuni The post C’è stato uno scontro tra due veicoli sulla pista dell’aeroporto londinese di Heathrow: alcuni aerei sono stati evacuati appeared first on Il Post.

Fiorentina-Juventus - la valutazione dei vertici Aia su Guida : C’è stato un errore - il caso Alex Sandro fa discutere [VIDEO] : Fiorentina-Juventus, il caso del fuorigioco contro la Viola che ha “annullato” il rigore per mani di Chiellini, continua a far discutere anche a giorni di distanza. L’Aia, secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello sport, ha promosso la gestione del caso da parte di Guida, arbitro dell’incontro, nonostante suddetta gestione lasci molto perplessi. Nel caso Alex Sandro infatti, ci sono alcune lacune da parte del direttore ...

Milano - ragazza uccisa : tranviere accusato non risponde a gip | Un mese fa c’era stato un primo approccio : Milano, ragazza uccisa: tranviere accusato non risponde a gip | Un mese fa c’era stato un primo approccio Il primo febbraio la giovane chiamò i carabinieri raccontandoche, mentre lei dormiva, Garlaschi aveva tentato un approccio Continua a leggere L'articolo Milano, ragazza uccisa: tranviere accusato non risponde a gip | Un mese fa c’era stato un primo approccio sembra essere il primo su NewsGo.