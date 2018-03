Cartoline dall' Alzheimer | in viaggio con la valigia dei ricordi

“ Cartoline dalla fine del mondo” di Paolo Roversi : anticipate le mosse del serpente per risolvere il caso : Enrico Radeschi è scappato da Milano nel 2009, dopo la morte di Delia. Ha cambiato abiti, taglio di capelli, profilo Facebook e Paese: è andato in Grecia, dove ha conosciuto il Danese, un italiano che ha traslocato più di una volta e che se l’è sempre cavata grazie ai suoi contatti malavitosi. Insieme al suo […]

Cartoline dall'inferno del Ghouta : "Per quanto voi vi crediate assolti siete per sempre coinvolti": le parole in musica di Fabrizio De Andrè possono essere la triste, drammatica, colonna sonora nel massacro senza fine che da settimane si sta consumando nel Ghouta orientale. Sì, ha ragione il grande Faber: siamo per sempre coinvolti. Coinvolti in una vergogna internazionale, coinvolti i grandi della Terra, silenti o complici di un orrore indicibile, ma anche quanti ...