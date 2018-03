Carlo Calenda | Renzi ha sbagliato a non candidare Gentiloni | un governo di

Pd - Calenda 'Il leader oggi è Gentiloni. Un errore non indiCarlo come candidato premier' : Io invece sono diventato un suo fan! Un signore che dice che il suo programma è proteggere 'il mare e il creato' è come miss Universo che dice 'voglio la pace nel mondo'. come si fa a non volergli ...

Pd - Carlo Calenda si tira fuori dalla corsa alla segreteria : 'Voterei Finocchiaro o Pinotti' : A un follower, Calenda rivolge invece un ringraziamento per le parole di apprezzamento proprio per la sua presenza politica e sui social, non senza pero' ribadire che 'e' una fase delicata dove ogni ...

Matteo Renzi - l'ora della guerra civile nel Pd : Carlo Calenda candidato alla segreteria - lo spingono Veltroni e Prodi : Dentro al Pd i 'padri nobili' hanno già deciso tutto: dopo Matteo Renzi , il segretario-leader dovrà essere Carlo Calenda . Il retroscena è del Corriere della Sera e riannoda i fili di questi ultimi ...

Carlo Calenda : "Vado a presentarmi al mio circolo ma non farò il segretario del Pd" : "Ieri ho lavorato su Ilva e Piombino non ho parlato con alcun padre nobile del Pd. Detto più volte considererei poco serio fare il segretario di un partito di cui ho preso 3 giorni fa la tessera! Oggi alle 18 vado a presentarmi al mio circolo". Lo scrive sul suo profilo Twitter il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda.A un utente che gli scriveva che "per poter dire un giorno veni vidi vici gli ci vuole una Legione", Calenda ...

Twitter e politica : chi è Carlo Calenda : "Le sue deleghe - si legge sul sito del MiSE - hanno compreso la politica commerciale europea, i rapporti multilaterali, le attività relative all'OCSE e al G20, le relazioni commerciali bilaterali, ...

Carlo Calenda al Nazareno - si è iscritto al Pd : Roma, 7 mar. , askanews, Come annunciato ieri su twitter Carlo Calenda si è iscritto al Pd. Questa mattina il ministro dello Sviluppo economico si è recato nella sede del partito di Largo Nazareno e ...

Carlo Calenda : 'Se il Pd si allea con il M5s - il mio tesseramento sarà il più breve della storia' : 'Se il Pd si allea con il M5S il mio sarà il tesseramento più breve della storia dei partiti politici'. Carlo Calenda , in un post su Twitter si schiera contro un eventuale appoggio dei dem a un ...

Fare l'accordo Pd-M5s e rimpiazzare Renzi. Cosa ne pensa (e scrive) Carlo Calenda : Non sarà Carlo Calenda a pilotare un Pd in caduta libera verso l'alleanza con i 5 stelle. Lo scenario di un'intesa era emerso già poche ore dopo la chiusura dei seggi, quando gli exit poll parlavano di una vittoria incontestabile di M5s e di una rivoluzione nella leadership nel centrodestra. E se la formazione di un governo Pd-M5s era passata dall'inverosimiglianza ...

Carlo Calenda iscritto al Pd/ L'ex ministro : "non mi candido alla segreteria" : Dopo l'annuncio delle dimissioni di Matteo Renzi, è caos nel Pd: il governatore della Puglia, Michele Emiliano, spara a zero sul segretario dem e anche sul ministro Carlo Calenda(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 22:00:00 GMT)

"Renzi? Non conta più"/ Carlo Calenda "Mi iscrivo al Pd" - Michele Emiliano "ministro del disastro economico" : Dimissioni Matteo Renzi: caos nel Pd. Carlo Calenda 'mi iscrivo per risollevarlo', Michele Emiliano, spara a zero: 'tu ministro disastroso'.