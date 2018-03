Care ragazze | non fate come Elisa Isoardi Brillate senza paura!

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 marzo 2018)è la compagna di Matteo Salvini e in una intervista dichiara: “Una donna, per quanto in vista, deve sempre dare luce al suo uomo. E la luce, il sostegno, la vicinanza spesso si danno arretrando. Stando nell’ombra“. La frase avrebbe potuto essere una dichiarazione personale di intenti ma il punto è che si tratta di una specie di proclama. “Una donna deve sempre dare luce al suo uomo” “arretrando” “stando nell’ombra”. Lei esalta il modello di donna decisamente arretrato e stabilisce che si tratti di un obiettivo che ogni donna dovrebbe perseguire. Nessuno ha imposto a lei di stare alla luce. Cavoli suoi se vorrà stare nell’ombra e qualunque sia la sua scelta merita rispetto per questo. Odio infatti che donne che non si riconoscono nelle sue parole la offendano con riferimenti a presunte condotte sessuali...