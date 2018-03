Carceri | via libera alla riforma Orlando | ' Non è salva-ladri'

Carceri - dal Cdm via libera alla riforma. Orlando : 'Non è salva-ladri' - : Il testo dovrà ora tornare alle commissioni parlamentari per l'ultimo vaglio: allargherà la possibilità di accedere alla misure alternative per i detenuti

Carceri - via CdM a riforma. E' polemica : 15.20 "Vergogna, un governo bocciato dagli italiani approva l'ennesimo salva-ladri. Appena al governo, cancelleremo questa follia nel nome della certezza della pena".Così il leader della Lega Salvini sull'approvazione in Cdm del decreto di riforma dell'ordinamento penitenziario, "Primo segnale importante.Completare la riforma per restituire certezza del diritto", commenta invece Polverini (FI). La riforma rafforza le pene alternative al ...

Il Consiglio dei ministri dà il via libera alla riforma delle Carceri. Il ministro della Giustizia Andrea Orlando : "Non è salva-ladri" : Via libera del Consiglio dei ministri alla riforma dell'ordinamento penitenziario che allargherà la possibilità di accedere alla misure alternative al carcere per i detenuti. Lo ha annunciato il ministro della Giustizia Andrea Orlando."Il testo deve tornare in Commissione - ha spiegato il ministro - perché non abbiamo recepito alcune indicazioni contenute nel parere della commissione Giustizia del Senato. Questo passaggio ...

