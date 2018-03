Carceri | via libera a riforma

Il Consiglio dei ministri dà il via libera alla riforma delle Carceri. Il ministro della Giustizia Andrea Orlando : "Non è salva-ladri" : Via libera del Consiglio dei ministri alla riforma dell'ordinamento penitenziario che allargherà la possibilità di accedere alla misure alternative al carcere per i detenuti. Lo ha annunciato il ministro della Giustizia Andrea Orlando."Il testo deve tornare in Commissione - ha spiegato il ministro - perché non abbiamo recepito alcune indicazioni contenute nel parere della commissione Giustizia del Senato. Questo passaggio ...

