Carceri | Salvini e Meloni contro riforma

Il governo approva la riforma della Carceri. Salvini protesta : “È un salva ladri” : Il consiglio dei ministri ha approvato stamane la riforma dell'ordinamento penitenziario voluta dal ministro Andrea Orlando. Il testo prevede l'ampliamento delle misure alternative al carcere per l'esecuzione delle condanne e mira ad abbattere la cosiddetta "recidiva" puntando sul recupero e reinserimento del reo in società attraverso percorsi ad hoc.Continua a leggere

Carceri - il governo approva la riforma dell’ordinamento : più misure alternative a chi studia e lavora. Salvini : “Salva-ladri” : Il governo ha approvato la riforma dell’ordinamento penitenziario. La decisione, dopo molti rinvii soprattutto durante la campagna elettorale, è arrivata dal consiglio dei ministri. Il provvedimento estenderà la possibilità di accedere alla misure alternative al carcere per i detenuti. Il testo ora dovrà tornare alle commissioni parlamentari per l’ultimo vaglio. “Non è uno svuotaCarceri” ha detto il ministro della Giustizia ...

Meloni e Salvini contro la riforma Carceri : "Con questa legge meno delinquenti in galera" : Il Consiglio dei ministri ha approvato tre decreti attuativi della riforma dell'ordinamento penitenziario. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. "Abbiamo varato tre decreti attuativi della riforma dell'ordinamento penitenziario, è un lavoro in progress, lavoriamo con strumenti diversi con l'obiettivo innanzitutto che il sistema carcerario contribuisca a ridurre il tasso recidiva da parte di chi è condannato ...

