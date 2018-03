Carceri | ok del governo ala riforma Salvini | ' Vergogna | è il salva ladri'

Il governo approva la riforma della Carceri. Salvini protesta : “È un salva ladri” : Il consiglio dei ministri ha approvato stamane la riforma dell'ordinamento penitenziario voluta dal ministro Andrea Orlando. Il testo prevede l'ampliamento delle misure alternative al carcere per l'esecuzione delle condanne e mira ad abbattere la cosiddetta "recidiva" puntando sul recupero e reinserimento del reo in società attraverso percorsi ad hoc.Continua a leggere

Carceri - il governo approva la riforma dell’ordinamento : più misure alternative a chi studia e lavora. Salvini : “Salva-ladri” : Il governo ha approvato la riforma dell’ordinamento penitenziario. La decisione, dopo molti rinvii soprattutto durante la campagna elettorale, è arrivata dal consiglio dei ministri. Il provvedimento estenderà la possibilità di accedere alla misure alternative al carcere per i detenuti. Il testo ora dovrà tornare alle commissioni parlamentari per l’ultimo vaglio. “Non è uno svuotaCarceri” ha detto il ministro della Giustizia ...

Approvata riforma delle Carceri - Orlando : 'Nessun 'salva ladri'' : Roma, 16 mar. , askanews, Il governo ha approvato la riforma delle carceri, 'una riforma importante che rivede l'ordinamento penitenziario: non c'è nessun 'salva ladri', le pene per i ladri le abbiamo ...

Approvata riforma delle Carceri - Orlando : "Nessun 'salva ladri'" : Roma, 16 mar. , askanews, - Il governo ha approvato la riforma delle carceri, "una riforma importante che rivede l'ordinamento penitenziario: non c'è nessun 'salva ladri', le pene per i ladri le ...

Il Consiglio dei ministri dà il via libera alla riforma delle Carceri. Il ministro della Giustizia Andrea Orlando : "Non è salva-ladri" : Via libera del Consiglio dei ministri alla riforma dell'ordinamento penitenziario che allargherà la possibilità di accedere alla misure alternative al carcere per i detenuti. Lo ha annunciato il ministro della Giustizia Andrea Orlando."Il testo deve tornare in Commissione - ha spiegato il ministro - perché non abbiamo recepito alcune indicazioni contenute nel parere della commissione Giustizia del Senato. Questo passaggio ...

Il Governo ci riprova - venerdì in Cdm la riforma delle Carceri : Il Governo ci riprova. Dopo il tentativo sfumato il 22 febbraio, prima delle elezioni, domani torna in Consiglio dei ministri la riforma dell'ordinamento penitenziario voluta dal ministro della Giustizia Andrea Orlando, il cui fulcro è l'estensione dell'esecuzione penale esterna come alternativa al carcere.Se la materia era già incandescente per essere trattata prima del voto - Matteo Salvini la definì una "follia" - l'esito ...

Pochi infermieri nelle Carceri : la nota della Cgil : Poco personale in carcere e turni di lavoro che non tengono conti dei riposi obbligatori. Questa la denuncia della Cgil di Avellino relativa all' assistenza sanitaria nelle carceri irpine , in ...

Riforma Carceri - slitta l'approvazione del Consiglio dei ministri - : L'intenzione è di sottoporre un testo condiviso alla Camera per una terza lettura. Sulla materia sono stati invece approvati in via preliminare altri tre decreti attuativi riguardanti minori, lavoro e ...

Meloni e Salvini : Con la riforma Carceri meno delinquenti in cella : In questo momento il decreto legislativo che va a modificare le norme delle strutture detentive e l'ordinamento penitenziario è in una fase di stallo. Il testo, già analizzato dal Parlamento, di fatto dovrebbe esser varato dal prossimo Consiglio dei Ministri. Si tratta di alcuni provvedimenti che andranno a rimodellare alcune pene detentive lasciando più spazio a quelle alternative al carcere in alcuni casi. Il Cdm di oggi, per il momento, ...

Paolo Gentiloni : ok decreti Carceri. Ecco tutte le misure del Cdm : '36 miliardi investimenti finanziati dallo Stato ha sottolineato sono un contributo molto importante per la nostra economia'. Il premier è intervenuto anche sui nuovi contratti di lavoro nel settore ...

Cdm vara riforma delle Carceri : Il Consiglio dei ministri ha varato la riforma carceraria voluta dal ministro della Giustizia Andrea Orlando. La riforma prevede l'estesione misure alternative e magiore tutela del diritto allla ...

Carceri - via libera all'attuazione della riforma in Consiglio dei ministri : ROMA - 'Abbiamo varato tre decreti attuativi della riforma dell'ordinamento penitenziario'. Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri di questa ...

Gentiloni - ok decreti Carceri. Tutte le misure del Cdm : ... un piano investimenti che ammonta a 36 miliardi", ha aggiunto Gentiloni, sottolineando che "36 miliardi investimenti finanziati dallo Stato sono un contributo molto importante per la nostra economia"...

Meloni e Salvini contro la riforma Carceri : "Con questa legge meno delinquenti in galera" : Il Consiglio dei ministri ha approvato tre decreti attuativi della riforma dell'ordinamento penitenziario. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. "Abbiamo varato tre decreti attuativi della riforma dell'ordinamento penitenziario, è un lavoro in progress, lavoriamo con strumenti diversi con l'obiettivo innanzitutto che il sistema carcerario contribuisca a ridurre il tasso recidiva da parte di chi è condannato ...