Carceri | M5s e Lega contro la riforma approvata dal governo | “Provvedimento contro la

(Di venerdì 16 marzo 2018) “Certezza della pena“. La frase la pronuncia per primo Matteo Salvini, ma dopo qualche ora rimbalza anche sul Blog delle Stelle. Ladell’ordinamento penitenziarioin consiglio dei ministri non piace né allané ai Cinquestelle. Con sfumature diverse, ma il concetto è espresso da entrambi i partiti usciti “vincitori” dalle elezioni del 4 marzo. “Vergogna – commenta Salvini – unbocciato dagli italiani approva l’ennesimo salva-ladri. Appena alcancelleremo questa follia nel nome della certezza della pena: chi sbaglia paga!”. Per Alfonso Bonafede, “candidato ministro” della Giustizia del M5s, il provvedimento delGentiloni “mina alla base il principio della certezza della pena” ed “è un affronto che non può essere accettato: nella diciottesima legislatura, il ...