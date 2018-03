Carceri | dal Cdm via libera alla riforma Orlando | Non è salva-ladri

Alle Carceri minorili si applicano le stesse regole di quelle per adulti. Dal 1975 : L’ordinamento penitenziario, la legge che regolamenta il funzionamento delle carceri italiane, risale al 1975. Una buona legge, pensata tuttavia per un mondo oggi molto cambiato, con istituti di pena oggi molto differenti. Basti pensare che negli anni 70 quasi non c’erano stranieri in carcere, mentre oggi sono circa un terzo della popolazione detenuta in Italia. Si è dunque pensato, complice anche la pesante condanna inflitta nel 2013 all’Italia ...