Carabiniere spara e ferisce due donne

Madre e figlia sono rimaste ferite da un colpo di pistola esploso da un. Il militare hato quando una vettura a cui aveva imposto l'alt a un posto di blocco non si è fermata e avrebbe tentato di investirlo. Le duesono state colpite per sbaglio, mentre passavano a bordo di un ciclomotore. L'episodio è avvenuto nel quartiere di Monteverde, a Roma. La persona in auto è fuggita. Le duesono state subito soccorse dagli stessi militari e trasportate in ospedale:non sono gravi.(Di venerdì 16 marzo 2018)