Canna gate | Rocco Siffredi | «È successo anche nella mia Isola dei Famosi»

davidemaggio

: Francesco Monte sull'uso di marijuana sull'Isola: «L'hanno fatto in tanti… è normale che non si lamentano». Stris… - davidemaggio : Francesco Monte sull'uso di marijuana sull'Isola: «L'hanno fatto in tanti… è normale che non si lamentano». Stris… - trash_italiano : Alessia: 'dobbiamo coinvolgere anche gli altri naufraghi, perché dobbiamo sapere' *durante il canna-gate all'… - trash_italiano : La produzione prova a farci bere queste ipnosi di Giucas Casella e poi si domanda come mai non crediamo alle loro v… -

(Di venerdì 16 marzo 2018)“Ilmia“.si è spogliato, stavolta di un segreto. Il p0rnoattore ha infatti confessato che la droga ci sarebbe statanell’edizione 2015 dell’dei, quella a cui lui stesso partecipò come concorrente. Il caso spinelli sollevato quest’anno da Eva Henger, insomma, non sarebbe stato un unicumstoria del reality show trasmesso da Canale5 e prodotto da Magnolia. Ecco cosa ha rivelato. “Ilmiae in quella di Malena, manelle altre. Mai nessuno però ha parlato di uno spinello in diretta tv. Ma davvero stiamo polemizzando su uno spinello? Labis è legale in metà mondo, è stato montato un caso inutilmente. Ripeto, mi dispiace molto per Eva che sembra essere rimasta indietro di trent’anni“ ha ...