Cani e gatti possono essere vegani Sapevatelo

Caldo in arrivo - il rischio del colpo di sole per Cani e gatti : Le temperature si sono improvvisamente alzate e l'arrivo delle belle stagioni è prossimo. Cosa cambia per la salute di cani, gatti e piccoli animali da compagnia? Le possibilità di sofferenza sono simili a quelle della specie umana, maggiori per i più piccoli e i più anziani, per coloro che sono più affaticati dal peso o che patiscono malattie cardiocircolatorie. Il rischio a cui dobbiamo prestare maggiore attenzione è il colpo di sole, tenendo ...

Come somministrare le medicine a Cani - gatti e… bambini! : Quando ci si ammala, il ricorso alle medicine prescritte o in automedicazione è una mano santa per quasi tutti gli adulti. Difficilmente ci tiriamo indietro davanti ad un medicinale, buono o cattivo che sia, sperando di porre fine ai nostri malanni. La situazione cambia, e non poco, se dobbiamo curare i nostri figli soprattutto quando sono molto piccoli, e i nostri amici a quattro zampe. Cominciamo dagli animali che vivono con noi in casa, ...

Venezuela : gli animali muoiono di fame negli zoo - crescono gli abbandoni di Cani e gatti : animali spesso salvati dal bracconaggio che rischiano di morire per la crisi economica e politica. Due condor andini, un maschio e una femmina, nati in cattività e portato al parco come parte di un ...

L’esorcista : “Satana esiste - anche Cani e gatti possono essere imprigionati dal maligno” : Don Antonio Mattatelli, esorcista, è intervenuto questa mattina ai microfoni di ECG, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus, l’emittente dell’Università degli Studi Niccolò Cusano. Mattatelli ha parlato dell’aumento della domanda di esorcismi: “Non è che sono pochi gli esorcisti, è che non siamo mai stati molti ed è aumentata la domanda. Non sono tanti i sacerdoti adatti, è un ...

Cani e gatti grassi? Non sono affatto più felici : Lo sappiamo, un po’ cicciotti sono ancora più teneri e attira-coccole, ma quando il sovrappeso è significativo o addirittura sfocia nell’obesità, i vostri animali non stanno affatto meglio. Come dimostrano diversi studi, Cani e gatti troppo grassi non solo vivono di meno, con parametri di qualità più bassi e rischi di salute maggiori, ma tendono anche ad avere più disturbi a livello emotivo e ad essere meno felici. «Spesso il problema ...

Roma - gli avanzi delle mense scolastiche andranno ai Cani e ai gatti. Panino da casa non è ammesso : Addio agli sprechi nelle mense scolastiche della capitale: gli avanzi delle carote, del pane, delle polpette, della frutta, andranno ai cani e ai gatti di Roma. E per chi desidera menù vegetariano o persino vegano, l’amministrazione è pronta ad assecondare le richieste. È quanto ha deciso l’assemblea capitolina che ha votato il primo regolamento della refezione scolastica della città che riguarda tutti i bambini dai nidi alle medie. “Fino a ieri ...

Meloni : io aderisco a campagna ‘via Cani e gatti dai menù’ : Roma – Meloni: boicottare chi alleva cani e gatti destinati alla tavola Roma – Queste le parole apparse sul profilo Facebook personale di Giorgia Meloni,... L'articolo Meloni: io aderisco a campagna ‘via cani e gatti dai menù’ su Roma Daily News.

Cani - gatti e conigli ospedali aperti agli amici del cuore dei pazienti. : Il rapporto animale-malattia è molto complesso e sviluppa un valore terapeutico non ancora sondato dalla scienza, ma sicuramente verificato caso su caso da chi l'ha provato. In un ospedale come il ...

Petizione e appello al Coni : "Olimpiadi invernali senza carne di Cani e gatti" : ... maiali e tutti gli altri animali che ogni giorno muoiono per mano umana da quest'altra parte del mondo. Tutti gli animali, indipendentemente dalla specie di appartenenza, amano, sentono e soffrono ...

Per i Mondiali di calcio in Russia saranno massacrati Cani e gatti : gli altri precedenti : Strage di cani e gatti in vista dei Mondiali di calcio in Russia. Un canovaccio che si ripete tristemente ad ogni evento sportivo internazionale che si disputa in Europa e non solo. I Mondiali di calcio in Russia si stanno avvicinando sempre più e noi italiani saremo costretti a guardarli senza la nostra nazionale. A me sinceramente frega poco, visto che non tifo per l’Italia in maniera accanita da Usa ‘94. Ma sicuramente per tanti sarà un duro ...

Clonazione Scimmie - il Genetista Novelli : “già clonate almeno 25 specie di animali - Cani - Gatti - Cavalli e Cammelli. In ogni scoperta c’è il rischio possa essere impiegata per il male” : Il Genetista Prof. Giuseppe Novelli, Rettore dell’Università di Roma Tor Vergata, è intervenuto riguardo la Clonazione di due Scimmie nel corso del programma Genetica Oggi condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus, affermando come: “In questi 22 anni passati dalla Clonazione della pecora Dolly la scienza non si è certo fermata, ha prodotto e ha clonato con questo stesso metodo almeno 25 specie di mammiferi diversi, parliamo dal cane al ...

Nicole Appleton lancia il social network per Cani e gatti : ... progettata con Second Screen, ha un'interfaccia molto semplice, consente di costruire un profilo e di connettere potenzialmente il proprio cucciolo con tutti gli animali del mondo. Si possono ...

Nicole Appleton lancia il social network per Cani e gatti : I vostri animali domestici hanno finalmente il loro Facebook. L’idea è di Nicole Appleton, cantante delle All Saints, che ha lanciato l’applicazione interamente dedicata ai pets “PetScene”. cani e gatti potranno chattare tra di loro e fare nuove amicizie pelose… ovviamente tutto tramite i loro fedeli padroni. «Volevo unire in un’unica app l’amore per gli animali e il desiderio di condividere le loro foto ...