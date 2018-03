Canada | psichiatra ' curava' i pazienti omosessuali abusando di loro

Blastingnews

(Di venerdì 16 marzo 2018) Dovra' difendersi in tribunale, loaccusato di aver abusato di due dei suoi. I rapporti sessuali erano visti dal dottore, ora settantenne, come una possibile cura per ildisturbo mentaleVIDEO VIDEO: l’ta'. Il medico in questione si rifaceva alle teorie di Bergler, uno psicoanalista degli anni ’50 che definiva gli uominicome “psichici masochisti” o “persone essenzialmente sgradevoli”. Lo, Melvyn Iscove, rischia oltre che la prigione, anche la radiazione dell’albo. È andato, infatti, decisamente oltre a quanto richiesto al suo ruolo. Inizialmente, il dottore creava un rapporto di fiducia con i suoi, incitandoli ad aprirsi con lui e a rivelargli lefantasie sessuali. Fin qui, tutto sembra procedere come dovrebbe. Il problema, però, sorge nel modo in cui questa fiducia veniva stabilita. Infatti, i ...