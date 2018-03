Canada : psichiatra 'curava' i pazienti omosessuali abusando di loro : Dovrà difendersi in tribunale, lo psichiatra accusato di aver abusato di due dei suoi pazienti. I rapporti sessuali erano visti dal dottore, ora settantenne, come una possibile "cura" per il loro "disturbo mentale"[VIDEO]: l’omosessualità. Il medico in questione si rifaceva alle teorie di Bergler, uno psicoanalista degli anni ’50 che definiva gli uomini omosessuali come “psichici masochisti” o “persone essenzialmente sgradevoli”. Lo psichiatra, ...