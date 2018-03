Campidoglio | operativa la nuova macrostruttura capitolina

Maltempo : Campidoglio - garantiti interventi durante l’intera nottata. Sala Coc operativa h24 : Attiva tutta la notte la Sala del Coc, il Centro operativo Comunale di Roma Capitale aperto da domenica scorsa per coordinare le attività durante l’ondata di Maltempo . Sono proseguiti per l’intera nottata gli interventi su tutto il territorio di Roma per prevenire la formazione di ghiaccio sulle strade con mezzi dedicati alla pulizia e allo […] L'articolo Maltempo : Campidoglio , garantiti interventi durante l’intera nottata. Sala Coc ...

Maltempo Roma - Campidoglio : sala Coc operativa h24 - attivi 750 agenti polizia locale : Attiva tutta la notte la sala del Coc, il Centro operativo Comunale di Roma Capitale aperto da domenica scorsa per coordinare le attività durante l’ondata di Maltempo. Sono proseguiti per l’intera nottata gli interventi su tutto il territorio di Roma per prevenire la formazione di ghiaccio sulle strade con mezzi dedicati alla pulizia e allo spargimento di sale. Garantita anche l’accoglienza ai soggetti in condizione di fragilità e senza dimora. ...