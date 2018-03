Camera : prima seduta venerdì 23 alle 11 : Roma, 16 mar. (AdnKronos) – La Camera dei deputati è convocata venerdì 23 marzo 2018 alle ore 11.00 per la prima seduta della XVIII legislatura. All’ordine del giorno figurano: la costituzione dell’Ufficio provvisorio di Presidenza; la costituzione della Giunta delle elezioni provvisoria e la proclamazione di deputati subentranti; l’elezione del Presidente che avrà luogo per scrutinio segreto. In base a quanto disposto ...

Di Maio : siamo prima forza - vogliamo presidenza Camera : Roma, 14 mar. , askanews, - "Il MoVimento 5 Stelle è la prima forza politica del Paese, con il 32% dei voti, pari a quasi 11 milioni di italiani che ci hanno dato fiducia, e che alla Camera abbiamo il 36% dei deputati. Per noi questa volontà è sacrosanta e vogliamo ...

Elezioni - grande attesa per i risultati : Centro/Destra verso la maggioranza con 300 seggi alla Camera e 150 al Senato. Il 23 marzo la prima decisiva seduta : Mentre i risultati dei partiti sono ormai definitivi con il Centro/Destra che supera il 37%, il Movimento 5 Stelle al 32%, il Partito Democratico al 19% con una coalizione ferma al 23% e infine Liberi e Uguali che entra in parlamento per un soffio con il 3%, c’è grande attesa per i risultati dei seggi che non sono direttamente collegati alle percentuali ma sono molto più importanti per la formazione del prossimo Parlamento, e quindi del ...

Prima proiezione Swg Camera conferma Senato : M5s 32 - 1%-Lega 17 - 5% : Roma, 5 mar. , askanews, M5s al 32,1%, Pd al 19%, Lega al 17,5%, Forza Italia al 14,1%, Fratelli d'Italia al 4,1%, Liberi e uguali al 3,5%, +Europa al 2,7%, Potere al popolo all'1,6%, Noi con l'Italia-...

Prima foto reale tripla fotoCamera Huawei P20 Plus? Come funzioneranno i 3 sensori : Con il Huiawei P20 Plus il produttore cinese ci andrà giù pesante con il comparto fotografico: data per scontata e ormai quasi obsoleta la combinazione con doppio sensore, i progettisti hardware del brand avrebbero optato addirittura per tre sensori sul retro. La notizia non è certo nuova ma oggi, grazie al canale Twitter @Slashleaks , siamo al cospetto di quella che potrebbe essere la Prima foto realistica della rivoluzionaria componente. Il ...

Tre cose da fare con Huawei P10 prima di mandarlo in assistenza per la fotoCamera : Una delle certezze maturate in questo 2018 in ambito smartphone Android si riferisce senza ombra di dubbio al fatto che per risolvere i problemi di messa a fuoco della fotocamera per Huawei P10 sia necessario ricorrere all'assistenza. Nessun aggiornamento software, nemmeno Android Oreo, metterà fine da solo alla questione di cui tanto si discute in questo periodo, ragion per cui meglio mettersi l'anima in pace e contattare lo store presso il ...

Ruba a casa dell'ex moglie e prima di fuggire appicca il fuoco in Camera da letto. Individuati dai carabinieri i responsabili : CASTELVETRANO I carabinieri della Compagnia Castelvetrano hanno fatto luce su un grave fatto di cronaca verificatosi la notte di natale e assicurato alla giustizia gli autori del fattaccio. Si tratta di tre uomini che approfittando della momentanea assenza della vittima designata, una donna, ...

CasaPound per la prima volta alla Camera. Fiano : Offesa alla Costituzione : Battere moneta nazionale, nazionalizzazione del sistema bancario italiano e "giapponesizzazione del debito pubblico interno" (cioè debito coperto solo da italiani e non da capitali esteri) sono due delle proposte di CasaPound che seguono l'uscita dall'euro. Ieri Simone Di Stefano ha presentato, durante una conferenza stampa a Montecitorio, il programma elettorale delle "tartarughe frecciate". ...

Alessandra Ghisleri - il sondaggio bomba : centrodestra prima coalizione - M5s primo partito e Pd più forte alla Camera : Secondo gli ultimi sondaggi di Alessandra Ghisleri, il centrodestra sarebbe in vantaggio di 10 punti percentuali sulle altre coalizioni. 'Siamo tra il 27 e il 29 per cento per il c entrosinistra - ...

Come riconoscere un Huawei P10 con problemi alla fotoCamera prima dell’acquisto : Sta entrando nel vivo in queste ore il programma relativo alla beta con cui potremo testare da subito l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo su Huawei P10. Tra le poche notizie certe, almeno per ora, abbiamo il fatto che i lavori fin qui portati avanti dai tecnici non abbiano ancora risolto i problemi relativi alla messa a fuoco della fotocamera, Come del resto vi avevamo anticipato lo scorso fine settimana. Ci sono tuttavia delle ...