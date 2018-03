Caltanissetta | sgominata banda di truffatori | quattro in manette

meteoweb.eu

(Di venerdì 16 marzo 2018) Palermo, 16 mar. (AdnKronos) –dalla Guardia di finanza di Gela () unadicon base a Niscemi che operava in tutta la Sicilia. Lesono scattate ai polsi di N.G. di 45 anni, G.S. di 58 anni, S.C. di 33 anni e L.B.S. di 31 anni, tutti residenti tra Niscemi e Butera. I finanzieri da tempo davano loro la caccia. Il meccanismo della truffa, collaudato almeno dal 2015, era semplice ed efficace: consisteva nel contattare i grossisti o i venditori, per concordare un appuntamento per l’acquisto della merce. L’incontro si svolgeva generalmente nella città di residenza della potenziale vittima il successivo venerdì pomeriggio. Una volta visionata la merce, veniva pagata con un assegno circolare falso o privo di provvista. Complice la chiusura delle banche nel fine settimana, i truffati riuscivano a verificare la genuinità ...