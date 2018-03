: Il nuovo parlamento si tinge di giallo. Nel Pd dopo le dimissioni congelate di Renzi la mossa di #Calenda: 'Mi iscr… - RaiNews : Il nuovo parlamento si tinge di giallo. Nel Pd dopo le dimissioni congelate di Renzi la mossa di #Calenda: 'Mi iscr… - CybFeed : #Calenda:se Mattarella chiama,il Pd c'è - steal61 : @Siciliano741 Conterraneo, hai formato il Governo perfetto. Non scordarti Calenda, la Madia e la Fedeli. Mi raccoma… -

"Dico no a finte alchimie elettorali,se loro vanno al governo con le loro promesse si misureranno con elettori e Europa. Poi sechiede a tutti un governo di transizione, questo deve includere anche il Pd, per senso di responsabilità.Sarebbe la cosa migliore". Così a Radio Capital il ministro dello Sviluppo e neoiscritto al Pd Carlo,che aggiunge:"Il Pd deve dire con chiarezza che sta all'opposizione". "Non credo che la presidenza di una Camera sia un obiettivo politico rilevante per noi,non credo che sia il punto".(Di venerdì 16 marzo 2018)