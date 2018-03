Calciomercato | Skriniar | «All' Inter sono felice De Vrij? Ci aiuterà»

Calciomercato Inter - il difensore Skriniar si sbilancia sul futuro : Calciomercato Inter, importanti dichiarazioni di Skriniar. “I tifosi hanno paura di un mio addio? Possono stare tranquilli, io sono contento qui”, così il difensore nerazzurro Milan Skriniar, Intervistato da Premium Sport in vista della partita contro la Sampdoria a Genova. “Quella con la Sampdoria per me e’ una partita speciale. E’ sempre cosi’ quando giochi contro la tua ex squadra: sappiamo che in casa loro ...

Calciomercato Inter - bomba dalla Spagna : “Skriniar via in estate - ecco il sostituto” : Calciomercato Inter – Nonostante la sessione estiva del Calciomercato sia ancora relativamente lontana, l’Inter sembra essere già molto attiva. La dirigenza nerazzurra ha praticamente chiuso il colpo Lautaro Martinez con l’attaccante classe ’97 che sarà a disposizione a partire dal 1° luglio. 27 i milioni sborsati dall’Inter per strappare il giocatore al Racing, mentre nel contratto del gioiellino argentino verrà ...

Calciomercato INTER/ News - Ag.Skriniar : "C'era offerta da 65 mln - a giugno è un'altra storia" (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO INTER, ultime notizie legate alla squadra di Luciano Spalletti: l'agente di Skriniar non esclude l'addio a giugno vista l'importante offerta respinta a gennaio.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 15:24:00 GMT)

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 28 gennaio in DIRETTA : Politano vicino al Napoli - l’Inter vuole blindare Skriniar : Le trattative di ieri, sabato 27 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra giornata di trattative del Calciomercato invernale. Oggi, domenica 28 gennaio, seguiremo come sempre tutte le trattative delle squadre italiane di Serie A. B e Lega Pro e delle principali squadre internazionali, aggiornandovi in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE del Calciomercato ...

LISANDRO LOPEZ ALL'INTER/ Calciomercato news - il saluto di Skriniar : ci aiuterà tanto : LISANDRO LOPEZ ALL'INTER. Il colpo di Calciomercato nerazzurro ha già scelto il numero di maglia che sarà il 2: Spalletti lo farà esordire contro la Roma domenica?.(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 11:54:00 GMT)

Lisandro Lopez all'Inter/ Calciomercato gennaio : meglio con Miranda o Skriniar? : Lisandro Lopez all'Inter, Calciomercato gennaio: il difensore argentino ha terminato le visite mediche di rito e ha fatto il suo primo ingresso ad Appiano Gentile. Indosserà la numero 2?(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 17:57:00 GMT)