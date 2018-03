Calcio quotato | Juventus e Roma in rosso dopo sorteggi Champions League

Calcio quotato - corre solo l'A.S. Roma : Teleborsa, - Pioggia di acquisti sui titoli dell' A.S. Roma , unica società del Calcio quotata a mostrare sensibili rialzi. Il club giallorosso sta guadagnando a Piazza Affari il 3,39% a 0,579 euro ...

Calcio quotato - l'A.S. Roma vola in Borsa dopo la vittoria in Campionato : TeleBorsa, - La vittoria in Campionato mette le ali all' A.S. Roma in Borsa. I titoli del club giallorosso stanno correndo a Piazza Affari con un guadagno del 5% a 0,586 euro e volumi sostenuti. Ad ...

Calcio quotato - la Lazio decolla in Borsa dopo la vittoria in Campionato : (TeleBorsa) - Seduta euforica per i titoli S.S. Lazio , in bella mostra sul listino milanese con un rialzo del 7,29% e volumi di scambio sostenuti. Il club biancoceleste festeggia anche in Borsa la ...