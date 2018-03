Calcio | Padova | carabinieri denunciano 13 tifosi per scontri 2

Calcio mercato - Padova - ufficiale : blindato Cappelletti : Padova - Il Padova ha un piede e mezzo in Serie B considerando il primo posto solitario nel girone B di Serie C con un gap di rilievo sulle inseguitrici. In ottica futura va letto il rinnovo ufficiale ...

Calcio mercato Padova - dalla Juventus arriva Lanini : Padova - Per un Padova da Serie B ci vuole un grande colpo. Ecco allora che va inquadrata in quest'ottica la trattativa che ha portato a Eric Lanini , esterno offensivo trasferitosi a titolo ...

Calcio mercato Sassuolo - Gliozzi in prestito al Padova : Sassuolo - Ettore Gliozzi , attaccante classe 1995, si trasferisce dal Sassuolo al Padova , con la formula del prestito . Il giocatore, come comunica il Sassuolo , è rientrato dal prestito dal Cesena e "...

Calciomercato Padova c'è Salviato. Rinforzo per la B : Padova - Il Padova punta al grande salto in Serie B e investe subito sul mercato in entrata. La capolista nel girone B di Serie C ha ingaggiato ufficialmente Simone Salviato . Arriva dalla Cremonese a ...