Calcio : Padova - carabinieri denunciano 13 tifosi per scontri : Padova, 16 mar. (AdnKronos) – I carabinieri del Comando Provinciale di Padova hanno identificato e deferito alla Procura della Repubblica di Padova diversi responsabili del violento scontro tra gruppi delle opposte tifoserie calcistiche del Padova e del Mantova, che intorno alle ore 14.30 del 19 novembre 2017 si sono affrontati a Sant’Andrea di Campodarsego, nei pressi del bar ‘Mondial”, sede di un club dei tifosi del ...

Calcio : Padova - carabinieri denunciano 13 tifosi per scontri (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Le indagini hanno consentito di accertare che gli scontri erano stati preordinati, in virtù del fatto che i tifosi del Mantova erano giunti sul luogo dei disordini con mezzi appositamente noleggiati e tutti i responsabili dei disordini andavano via subito dopo senza assistere all’incontro di Calcio in programma.I soggetti deferiti all’Autorità Giudiziaria, rispettivamente originari della ...

Calciomercato - Padova - ufficiale : blindato Cappelletti : Padova - Il Padova ha un piede e mezzo in Serie B considerando il primo posto solitario nel girone B di Serie C con un gap di rilievo sulle inseguitrici. In ottica futura va letto il rinnovo ufficiale ...

Calciomercato Alessandria - colpo Chinellato dal Padova : Alessandria - Uno dei protagonisti di questa stagione da vertice del Padova si trasferisce all' Alessandria di Marcolini. È ufficiale l'arrivo dell'attaccante Matteo Chinellato , 16 presenze e 1 gol ...

Calciomercato Padova - dalla Juventus arriva Lanini : Padova - Per un Padova da Serie B ci vuole un grande colpo. Ecco allora che va inquadrata in quest'ottica la trattativa che ha portato a Eric Lanini , esterno offensivo trasferitosi a titolo ...

Calciomercato Spal - Bellemo al Padova in prestito : FERRARA - Alessandro Bellemo , centrocampista classe 1995, passa dalla Spal al Padova con la formula del prestito. L'operazione è stata annunciata dal sito ufficiale del ferraresi: "Spal 2013 srl ...

Calciomercato Sassuolo - Gliozzi in prestito al Padova : Sassuolo - Ettore Gliozzi , attaccante classe 1995, si trasferisce dal Sassuolo al Padova, con la formula del prestito. Il giocatore, come comunica il Sassuolo, è rientrato dal prestito dal Cesena e "...