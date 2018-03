Calcio femminile - 16° turno Serie A 2017-2018 : la Juventus ospita il Pink Bari - il Brescia in trasferta contro il Ravenna Woman : Domani si torna sui rettangoli di gioco del campionato di Calcio femminile di Serie A. 16° turno, 5° del girone di ritorno, per le ragazze nostrane che si confronteranno per regalare spettacolo agli appassionati. La capolista Juventus va a caccia del 16° successo consecutivo nel torneo nazionale affrontando a Vinovo il Pink Bari. Sulla carta non ci dovrebbe essere storia: la prima della classe contro la nona della graduatoria. Tuttavia, le ...

Calcio femminile - 16° turno Serie A 2017-2018 : la Juventus ospita il Pink Bari - il Brescia in trasferta contro il Ravenna Woman : Domani si torna sui rettangoli di gioco del campionato di Calcio femminile di Serie A. 16° turno, 5° del girone di ritorno, per le ragazze nostrane che si confronteranno per regalare spettacolo agli appassionati. La capolista Juventus va a caccia del 16° successo consecutivo nel torneo nazionale affrontando a Vinovo il Pink Bari. Sulla carta non ci dovrebbe essere storia: la prima della classe contro la nona della graduatoria. Tuttavia, le ...

Calcio femminile : il modello Juventus funziona ma serve il professionismo : Quindici vittorie in altrettanti incontri, 45 gol fatti e 3 subiti. Sono questi i numeri impressionanti della Juventus nel campionato di Calcio femminile di Serie A 2017-2018. La Vecchia Signora, da quest’anno ai nastri di partenza del torneo nazionale grazie all’acquisto del diritto sportivo del Cuneo Calcio femminile, continua la sua marcia trionfale senza incertezze dominando un campionato, ancora aperto solo grazie ad un Brescia ...

Spagna - ascolti Tv record nel Calcio femminile : in 271.000 per Barcellona-Atletico : Quella tra Barça e Atletico è la partita più seguita di sempre per il calcio femminile in Spagna. Il precedente record apparteneva alle stesse due squadre. L'articolo Spagna, ascolti Tv record nel calcio femminile: in 271.000 per Barcellona-Atletico è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calcio femminile - Serie A 2017-2018 : Agsm Verona-Juventus 0-2 - quindicesima vittoria per le bianconere - sole in vetta alla classifica : E sono quindici. La Juventus vince ancora nel campionato di Calcio femminile di Serie A 2017-2018, superando 2-0 l’Agsm Verona allo stadio Olivieri grazie alla reti di Martina Rosucci al 13′ e Sofia Cantore al 77′. Rintuzzato l’attacco del Brescia alla vetta della classifica e mantenuto, dunque, il primato, a quota 45 punti, con 3 lunghezze di vantaggio sulle Leonesse. La partenza delle ragazze di Rita Guarino non è dei ...

Calcio femminile - Serie A 2017-2018 : Agsm Verona-Juventus 0-2 - quindicesima vittoria per le bianconere - sole in vetta alla classifica : E sono quindici. La Juventus vince ancora nel campionato di Calcio femminile di Serie A 2017-2018, superando 2-0 l’Agsm Verona allo stadio Olivieri grazie alla reti di Martina Rosucci al 13′ e Sofia Cantore al 77′. Rintuzzato l’attacco del Brescia alla vetta della classifica e mantenuto, dunque, il primato, a quota 45 punti, con con 3 lunghezze di vantaggio sulle Leonesse. La partenza delle ragazze di Rita Guarino non è ...

Calcio femminile - 15° turno Serie A 2017-2018 : vittorie dell’Atalanta Mozzanica e del Tavagnacco - domani si completa la giornata : Nel 15° turno “spezzatino” del campionato di Calcio femminile di Serie A, per consentire a gran parte delle giocatrici impegnate nella Cyrpus Cup 2018 di recuperare, tre le partite che si sono disputate. vittorie esterne dell’Atalanta Mozzanica e del Chievo Verona sul campo dell’Empoli Ladies e del Bari Pink Sport Time. Le ragazze allenate da Elio Garavaglia allungano la loro striscia di risultati utili espugnando il ...

Calcio femminile - 15° turno Serie A 2017-2018 : Brescia-Fiorentina il big match - la Juventus in trasferta a Verona : Dopo la Cyprus Cup 2018 ed alcune settimane di pausa, torna il campionato di Calcio femminile di Serie A per il 15° turno. Un ritorno in grande stile con il big match tra Brescia e Fiorentina sul rettangolo di gioco lombardo. Al Club Azzurri, infatti, le Leonesse saranno attese dalla sfida con le campionesse d’Italia in carica e l’esito della sfida è incerto. Dopo un avvio difficile, le viola stanno tornando su livelli molto ...

Stipendi Calcio femminile - le squadre di 7 leghe spendono quanto il PSG per Neymar : Le donne guadagnano molto meno rispetto ai colleghi maschi. Servono più di 1.600 atlete dei migliori tornei per arrivare allo Stipendio di Neymar. L'articolo Stipendi calcio femminile, le squadre di 7 leghe spendono quanto il PSG per Neymar è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calcio femminile : l’Italia è una squadra più competitiva. La sfida contro il Belgio dirà la verità : Il primato del gruppo 6 di qualificazione ai Mondiali 2019 ed il secondo posto nella Cyprus Cup 2018 (miglior piazzamento mai ottenuto) non sono risultati casuali. La Nazionale italiana di Calcio femminile allenata da Milena Bertolini è una squadra più competitiva rispetto al passato. Il campo lo ha detto piuttosto chiaramente. Questa compagine, da quando ha avuto inizio il nuovo corso con il tecnico ex Brescia in panchina, ha trovato ...

Calcio femminile - Finale Cyprus Cup 2018 : Italia-Spagna 0-2 - Sampedro e Guijarro affondano le azzurre : Niente da fare per le azzurre di Milena Bertolini, all’Aek Arena di Larnaca, nella Finale della Cyprus Cup di Calcio femminile. Le ragazze sono state sconfitte 2-0 dalla Spagna per effetto delle reti di Amanda Sampedro al 51′ e di Patri Guijarro al 83′. Un match in cui il più alto tasso tecnico delle iberiche ha fatto la differenza anche se le azzurre hanno avuto delle occasioni. Nel primo tempo la selezione del Bel Paese ...

Calcio femminile - Finale Cyprus Cup 2018 : Italia-Spagna 0-2 - Sampedro e Guijarro affondano le azzurre : Niente da fare per le azzurre di Milena Bertolini, all’Aek Arena di Larnaca, nella Finale dell’edizione 2018 della Cyprus Cup di Calcio femminile. Le calciatrici nostrane sono state sconfitte 2-0 dalla Spagna per effetto delle reti di Amanda Sampedro al 51′ e di Patri Guijarro al 83′. Un match in cui il più alto tasso tecnico delle spagnole ha fatto la differenza, in alcuni frangenti del confronto, anche se le ragazze di ...

LIVE Italia-Spagna - Finale Cyprus Cup Calcio femminile in DIRETTA : le azzurre sfidano le Furie Rosse per il titolo! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Finale di Cyprus Cup 2018 di calcio femminile tra l’Italia e la Spagna. La formazione di Milena Bertolini va a caccia del primo sigillo in questo torneo internazionale, dopo essere arrivata due volte terza ed una volta quarta nella propria storia. Le azzurre arrivano a questo appuntamento dopo aver sconfitto le svizzere campionesse in carica, il Galles ed aver pareggiato contro la Finlandia ...

Calcio femminile - finale Cyprus Cup 2018 : Italia-Spagna - le azzurre per l’impresa contro le Furie Rosse : Il giorno della finale è ormai prossimo. Domani alle ore 17.00 (italiane) la Nazionale Italiana di Calcio femminile di Milena Bertolini calcherà il rettangolo di gioco dell’AEK Arena di Larnaca e sfiderà la Spagna nell’atto conclusivo dell’edizione 2018 della Cyprus Cup. Un traguardo raggiunto grazie ai successi contro la Svizzera, il Galles ed il pareggio nel terzo incontro con la Finlandia. Partite che hanno confermato la ...