Calcio amarcord | Mancini inarrestabile | rivivi Sampdoria-Inter 0-2 del 2007

Amarcord Calcio - quando Maradona giocò per beneficenza ad Acerra : Sono passati ben trentatre anni da quando Diego Armando Maradona, al culmine della sua carriera, in forza al Napoli, corse insieme ai suoi compagni di squadra in un campo di Acerra, per sostenere una raccolta fondi per un intervento a favore di un bambino. Il Campione non se lo fece dire due volte. Il suo carattere impulsivo e poco incline a compromessi, lo fece partire contro il parere dei vertici della squadra, dell’assicurazione per ...