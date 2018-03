Calci | pugni e schiaffi in pieno giorno | genitori aggrediscono maestra d' asilo arrestata

Palermo : Calci e pugni a clochard alla stazione : Palermo, 16 mar. (AdnKronos) – calci e pugni contro un clochard. Un senzatetto di 38 anni palermitano è stato aggredito stanotte nei pressi della stazione centrale del capoluogo siciliano. Mentre dormiva su una panchina, avvolto tra le coperte nel suo giaciglio di fortuna, sarebbe stato preso di mira da due ragazzi. Secondo il racconto della vittima, i due lo avrebbero ripetutamente preso a calci e pugni, prima di darsi alla fuga. ...

Calci e pugni a moglie - arrestato 35enne : ANSA, - ALGHERO, 9 MAR - I carabinieri della stazione di Olmedo hanno arrestato un uomo di etnia rom, di 35 anni, accusato di violenza tra le mura domestiche. I militari sono intervenuti su ...

Non può avvicinarsi alla ex moglie - ma prende a Calci e pugni la porta di casa sua : arrestato : Gli agenti della Squadra volante della Questura di Cosenza hanno arrestato C.D., di 40 anni, per atti persecutori aggravati. Gli agenti, nel pomeriggio di ieri, sono intervenuti in un appartamento ...

Roma. Ghanese prende a Calci e pugni due poliziotti : Gravissimo episodio nella Capitale dove uno straniero ha aggredito due agenti di polizia penitenziaria. E’ successo nel carcere di Regina

Pugni e Calci al centro commerciale : Perugia - stroncata baby gang : Perugia - Alle prime ore dell?alba, i carabinieri di Corciano hanno dato esecuzione ad un?ordinanza applicativa della misura cautelare del collocamento in comunità, emessa dal...

Pugni e Calci al centro commerciale : stroncata baby gang : PERUGIA - Alle prime ore dell'alba, i carabinieri di Corciano hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa della misura cautelare del collocamento in comunità, emessa dal G.I.P. presso il ...

A spasso nei mari del Sud : Calci e pugni a bordo dell'elegante nave da crociera : Sarebbero trenta i passeggeri coinvolti nell'episodio. L'atmosfera è diventata così rovente che il comandante ha preso la decisione di modificare la rotta del viaggio: la nave non è tornata a ...

Calci e pugni alla fidanzata che lo appena ha lasciato - poi accoltella due amici che cercano di difenderla : CODROIPO - In preda alla gelosia accoltella due ragazzi che sono in compagnia della sua ex fidanzata; li colpisce alle gambe, ai glutei, alla schiena e alle mani con un coltello a lama ricurva e i due ...

Calci e pugni al vicepreside dopo un rimprovero al figlio - scattano le manette : Calci e pugni al vicepreside che aveva rimproverato il figlio. A una settimana di distanza dall'aggressione,

Sacerdote preso a Calci e pugni fuori da una chiesa : preso a calci e pugni fuori dalla chiesa per pochi euro. È successo a Giovanni Zini, 70 anni, parroco di Rovato, nel Bresciano. L’episodio risale allo scorso 3 febbraio: è di oggi però la notizia che le...

Sardegna - ucciso per la droga con Calci e pugni : due uomini fermati : L’hanno massacrato di botte, fino ad ucciderlo. Senza pietà e di fronte a decine di testimoni, compresi numerosi bambini che giocavano nel parchetto vicino a via Satta, a Capoterra, dove appunto è avvenuto l’omicidio. Vincenzo Crisponi, 56 anni, di Capoterra, volto conosciuto alle forze dell’ordine, è morto dopo che gli specialisti del 118 hanno in tutti i modi tentato di salvargli la vita. Troppo gravi le ferite e le contusioni riportate ...

Cagliari : ucciso a Calci e pugni in un parco giochi : Pomeriggio di sangue a Cagliari, un uomo di 56 anni è stato ucciso barbaramente da due individui. Lo hanno bloccato in sella al suo scooter accusandolo di averli investiti, una volta fermato lo hanno colpito con calci e pugni, finendo per ucciderlo. La scena si è svolta a Capoterra, cittadina a 20 km da Cagliari, sotto gli occhi di diverse persone e dei bambini che giocavano nel parco giochi comunale. Così ha perso la vita Vincenzo Crisponi, 56 ...

Cagliari - ucciso a Calci e pugni in un parco giochi. Fermate due persone : La vittima aveva 56 anni: aggredito sotto gli occhi dei passanti. Le testimonianze hanno aiutato a inchiodare i responsabili

Io - carabiniere ferito a terra. Un inferno di Calci e pugni : I mmaginate la scena: otto carabinieri in tenuta antisommossa con di fronte duecento giovani pronti a tutto, dotati di fumogeni, che non aspettano altro che picchiare. Parte la carica. Uno dei militari inciampa mentre viene dato l'ordine di indietreggiare e cade. Mentre i suoi compagni scappano, per non essere sopraffatti, l'uomo rimane a terra e gli antifascisti, in un attimo, gli sono addosso.Il brigadiere capo Luca Belvedere, un ...