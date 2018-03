Cairo | per La7 ascolti in crescita del 20% e ricavi attesi in crescendo

Motocross - Mondiale MXGP 2018 : un buon inizio per Antonio Cairoli. Jeffrey Herlings sarà un osso duro per tutta la stagione : Il Mondiale MXGP 2018 ha preso il via con il GP di Argentina, disputato a Neuquen. È stato tutto sommato un buon inizio per Antonio Cairoli, che ha centrato un ottimo secondo posto, con tanto di vittoria in gara-1, cominciando in maniera positiva la marcia verso il decimo titolo iridato. Il risultato, però, lascia un po’ di amaro per come maturato e, soprattutto, conferma che l’ostacolo principale in ottica campionato si chiama ...

LIVE Motocross - GP Argentina 2018 in DIRETTA : Antonio Cairoli subito all’attacco nella MXGP. Il Supersiculo alla riscossa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Argentina del Mondiale di Motocross 2018. Antonio Cairoli va subito all’attacco nella MXGP. Tony inizia la stagione a caccia del decimo titolo iridato. Lo ha fatto con il piede giusto, vincendo la qualifying race, dominata dall’inizio alla fine. Il pilota italiano della KTM è senza dubbio il favorito principale di oggi, l’uomo da battere, ma dovrà comunque stare attento ai suoi ...

Pasquale Bruno durissimo : da Cairo che “dice cazzate” alle mogli dei calciatori in perizoma : “Torino-Crotone? Cairo sarà felicissimo: vincerà, andrà in sala stampa per dire quattro cazzate. Poi quando perde sparisce…”. Pasquale Bruno, ex difensore del Torino, non è stato certo tenero con Cairo, parlando a Radio2. Successivamente l’ex difensore ha parlato dei suoi pari ruolo dell’era moderna, con una nota critica: “Oggi i difensori centrali non sanno difendere. Bonucci? Ai miei tempi avrebbe fatto il ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Il Cairo 2018 : le quattro azzurre superano le qualificazioni! : Parte con il piede giusto la Coppa del Mondo 2018 di Pentathlon per l’Italia: a Il Cairo, in Egitto, oggi erano in programma le qualificazioni femminili, con quattro azzurre impegnate, ovvero Gloria Tocchi, Irene Prampolini, Aurora Tognetti e Claudia Cesarini. Tutte e quattro hanno superato lo scoglio e sono entrate tra le 36 finaliste, che venerdì si contenderanno la vittoria. Nel gruppo A Irene Prampolini ha ottenuto il 12° tempo nel ...

Motocross - Mondiale MXGP 2018 : i favoriti. Antonio Cairoli per il decimo titolo - Jeffrey Herlings primo sfidante : Inizierà questo weekend in Argentina il Mondiale 2018 della classe MXGP di Motocross. Un lungo viaggio che toccherà 16 nazioni per poi concludersi dopo 20 prove in Italia, ad Imola. Riparte la caccia ad Antonio Cairoli, tornato sul tetto del mondo lo scorso anno. Dopo due anni funestati dalla cattiva sorte, con infortuni che lo hanno fortemente limitato, il messinese è tornato il dominatore di un tempo nel 2017, vincendo il suo nono titolo ...

Al Cairo arrivano le telecamere per fermare chi urina per strada : Il problema è diventato talmente pressante che il capo del distretto di Heliopolis, Ibrahim Saber, non ha potuto fare altro che installare una serie di telecamere di sorveglianza in al-Marghany, una ...

Internazionali d'Italia MX 2018 : Cairoli campione - infortunio per Gajser : Meglio di così Tony Cairoli non poteva aprire la stagione che gli consentirebbe di scrivere un'altra pagine di storia del motocross Mondiale. Per ora si è accontentato di far suoi i due titoli degli ...

Cairo a 360° : lodi al suo Torino - la “promessa” per la clausola di Belotti ed il ritorno di Ventura : “Contro la Juve ce la giochiamo alla grande. Sappiamo che è difficile ma metteremo in campo tutto quello che abbiamo. Si sta facendo un grandissimo lavoro, con la squadra che sta ritrovando il suo gioco. I nostri calciatori stanno crescendo e dobbiamo dare seguito al momento positivo”. Il presidente del Torino, Urbano Cairo, loda la sua squadra e l’impatto di Mazzarri dal suo approdo sulla panchina granata. Il patron del Toro, ...

La lettera con cui i genitori di Giulio Regeni hanno criticato il governo per il ritorno dell’ambasciatore italiano al Cairo : I genitori di Giulio Regeni, dottorando di 28 anni ucciso al Cairo all’inizio del 2016 in circostanze ancora poco chiare, hanno scritto una lettera per criticare di nuovo il governo italiano che ha deciso sei mesi fa, il 14 agosto The post La lettera con cui i genitori di Giulio Regeni hanno criticato il governo per il ritorno dell’ambasciatore italiano al Cairo appeared first on Il Post.

Due incontri a Cairo per valorizzare il dialetto : Venerdì prossimo 9 febbraio alle ore 20,30 a Palazzo di Città, nell'ambito degli incontri organizzati dal Comune, e sabato pomeriggio alle ore 17,30 nelle Salette di Via Buffa si parlerà di dialetto, ...

agli spagnoli i diritti tv del calcio e Cairo gongola - per gli spot - - Sport : Giorgio Gandola per la Verità diritti e rovesci. Il calcio italiano vale oltre un miliardo, ma gli unici disposti a pagarlo un simile prezzo sono gli spagnoli. È questa la sintesi della decisione choc ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Cairo 2018 : i convocati dell’Italia per la prima prova della nuova stagione : La nuova stagione internazionale del Pentathlon moderno si aprirà ufficialmente a fine mese: dal 27 febbraio al 5 marzo al Cairo, in Egitto, si svolgerà la prima prova della Coppa del Mondo 2018. Il DT Claudio Rossetto, oltre ai tre tecnici federali Gabriele Macioce, Gianluca Montecchia, e Maria Elena Panetti, ha convocato otto atleti. Di seguito l’elenco completo dei pentatleti convocati per la prima prova di Coppa del Mondo ...