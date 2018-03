Cairo | ' Belotti non è in vendita'

Cairo "Belotti ce lo teniamo stretto" : ROMA, 18 FEB - Il derby "è una gara speciale ma dobbiamo giocarlo come se fosse una partita normale anche se non sarà facile". Sono le sensazioni del presidente del Torino, Urbano Cairo, a pochi ...

Torino - Cairo svela il futuro di Belotti : indicazioni anche su Mazzarri : Si gioca il lunch match valido per la 25^ giornata del campionato di Serie A, in campo Torino e Juventus che si affrontano in un derby importantissimo. Prima del match ecco le indicazioni da parte del presidente Cairo ai microfoni di Premium Sport: “È una partita speciale, dobbiamo riuscire a contenere l’emotività legata al derby e giocare questa partita come se fosse una gara normale. Non è facile, chi ci riesce può fare buoni ...

Torino - Cairo sul derby : 'Con la Juve ce la giocheremo'. E sul futuro di Belotti... : Mancano tre giorni al derby della Mole numero 196 e, questa mattina, il presidente del Torino Urbano Cairo ha caricato la propria squadra ai microfoni di RMC Sport . 'Contro la Juventus sappiamo che sarà difficile, ma ce la giocheremo alla grande e metteremo in campo tutto quello che abbiamo - ha dichiarato il massimo dirigente granata che si è poi ...

Torino - Cairo : 'Il derby? Ce la giochiamo. Belotti me lo tengo stretto' : Così il presidente del Torino Urbano Cairo intervenuto ai microfoni di RMC Sport torna sulla fine dell'avventura dell'ex tecnico granata alla guida della Nazionale. Tags: Torino , notizie Torino , ...

Cairo a 360° : lodi al suo Torino - la “promessa” per la clausola di Belotti ed il ritorno di Ventura : “Contro la Juve ce la giochiamo alla grande. Sappiamo che è difficile ma metteremo in campo tutto quello che abbiamo. Si sta facendo un grandissimo lavoro, con la squadra che sta ritrovando il suo gioco. I nostri calciatori stanno crescendo e dobbiamo dare seguito al momento positivo”. Il presidente del Torino, Urbano Cairo, loda la sua squadra e l’impatto di Mazzarri dal suo approdo sulla panchina granata. Il patron del Toro, ...

Andrea Belotti si sfoga sui social : 'Gelo tra me e il presidente Cairo? Nulla di più falso e assurdo' : Infortuni, voci di mercato. La stagione 2017-2018 finora, per Andrea Belotti non è stata molto fortunata. Le ultime indiscrezioni su un possibile gelo tra lui e il presidente Urbano Cairo per la ...

Torino - lo sfogo di Belotti : “Gelo con Cairo? Nulla di più falso” : Torino, lo sfogo di Belotti: “Gelo con Cairo? Nulla di più falso” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Torino, LO sfogo DI Belotti – La stagione di Andrea Belotti non è decisamente delle migliori. Tra infortuni e continue voci di mercato, il centravanti granata non ha trovato ancora la serenità necessaria dopo la straordinaria stagione scorsa. ...

Andrea Belotti/ Calciomercato news - il Gallo su Instagram : nessun gelo tra me e Cairo : Andrea Belotti: il Gallo rassicura i fan sui social sull'inesistenza di alcun gelo tra lui e il presidente del Torino Cairo. Il bomber rimane richiesto anche nel Calciomercato invernale.(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 15:26:00 GMT)

Torino - il canto (rabbioso) del Gallo Belotti : "gelo tra me e Cairo? Nulla di più falso e assurdo" : Belotti risponde in maniera netta alla ultime voci che parlavano di gelo tra lui e il presidente del Torino Cairo LaPresse/Nicolò Campo Il rapporto tra il presidente del Torino, Urbano Cairo , e il ...

Torino - Belotti furente sui social : “io contro Cairo? Ecco cosa dico” : Il Gallo Belotti non ci sta e tuona sui social contro le male lingue. Il centravanti del Torino ha risposto alle voci che lo vorrebbero in rotta con la società e nello specifico con il presidente del club Urbano Cairo. “Gelo tra me ed il presidente Cairo? Io un caso, una patata bollente? Nulla di più falso e assurdo”. Questo il messaggio postato su Twitter da Andrea Belotti che dunque si toglie definitivamente dal mercato. Il Gallo ...

Calciomercato Torino - Cairo : “pochi 100 milioni per Belotti - adesso con Mazzarri…” : Calciomercato Torino – Impatto importantissimo per Walter Mazzarri sulla panchina del Torino, netto successo casalingo contro il Bologna. Nel frattempo Cairo parla di mercato ed in particolar modo dell’attaccante Belotti come riportato a ‘Radio Uno’: “Se penso che Coutinho viene ceduto al Barcellona a 160 milioni, allora forse mi sono tenuto basso su Belotti, se torna a fare quello a cui ci ha abituato. E’ il ...

Torino - Cairo : ” Non sono pentito di aver tenuto Belotti” : Torino, Cairo: ” Non sono pentito di aver tenuto Belotti” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... BELOTTI – “Belotti? Non sono assolutamente pentito di non averlo ceduto. Era un patto con i miei tifosi. Un impegno preso che andava rispettato. Dopodiché Belotti ha avuto un po’ di sfortuna, anche tanta, ma sono convinto possa tornare a ...