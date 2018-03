Burrasca e mareggiate | è allerta

Allerta Meteo Emilia-Romagna : fino a 30 cm di neve - venti di Burrasca e mareggiate : “Permangono condizioni di tempo perturbato, con precipitazioni che nella mattinata saranno diffuse e a carattere nevoso anche in pianura, ad esclusione del settore costiero. Durante le ore pomeridiane attenuazione dei fenomeni e temporaneo rialzo dello zero termico sino a quote collinari, compreso tra i 250 metri del settore occidentale e i 900 metri dei rilievi romagnoli. In serata l’abbassamento dello zero termico riporterà le ...

Allerta per mareggiate e venti di Burrasca - neve sopra i mille metri Un morto a Crotone Meteo|Le foto : Chiuse per bufera le statali 36 dello Spluga e 21 della Maddalena. In Piemonte raffiche fino a 200 km/ora. Interrotti i collegamenti con le isole minori. All’Elba ferita una donna

Venti di Burrasca e mareggiate. A Roma si stacca tegola dal tetto del liceo Virgilio - ferita 17enne : Una ragazza di 17 anni, studentessa del liceo Virgilio a Roma, è rimasta ferita alla testa dalla caduta di una tegola e trasportata in ospedale. E' stata soccorsa dal 118 intorno alle 13 su ...

Allerta meteo Liguria : mareggiate intense e venti di Burrasca : Il Centro meteo Arpal ha diramato oggi un avviso per mareggiata intensa e vento di burrasca, in un contesto di tempo sostanzialmente stabile e prevalentemente soleggiato. Per quest’oggi, infatti, l’avviso meteo annuncia il rinforzo del vento di libeccio fino a burrasca sulle coste esposte dell’estremo Ponente e l’aumento del moto ondoso con mareggiate su tutte le coste, intense sulle zone di Ponente e Levante. Per domani ...