Buon compleanno Elena Bonelli | Simonetta Ragionieri…

Jacques e Gabriella di Monaco : « Buon compleanno - papà!» : Mentre il Principato di Monaco si prepara a vivere un’estate di festeggiamenti con le nozze di Louis Ducruet prima e quelle di Charlotte Casiraghi poi, un altro evento importante è stato appena celebrato: il compleanno del principe Alberto, che il 14 marzo ha compiuto 60 anni. Una cifra tonda (e importante), per il sovrano, sul trono dal 6 aprile 2005. Gli auguri sono arrivati da più parti, ma la festa è stata privata, con la moglie ...

Buon compleanno Pizzul! Il professor Pira sarà a Cormons per festeggiare il grande cronista sportivo : Sono davvero pochi i profeti in Patria. Bruno Pizzul, il popolare telecronista della Rai, uno dei volti più noti della televisione italiana festeggerà i suoi 80 anni con un grande evento al Teatro Comunale di Cormons, sua città d’origine, domani venerdì 9 marzo alle ore 18. 30. La città abbraccerà il suo cittadino più illustre. I suoi concittadini, l’ amministrazione comunale e tanti amici, noti e meno noti, arriveranno da tutta Italia per ...