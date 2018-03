Buon 9° compleanno FUT! Tutto quello che devi sapere sul FUT Birthday!

Serie C : Buon compleanno vecchio lupo - 110 e lode ed un 'regalo' di 350mila euro Video : Oggi, 15 marzo, è l'anniversario della fondazione di un glorioso club, l'U.S. Lecce, squadra attualmente militante nel #campionato di Serie C, girone C. Dal 1983 al 2012, 30 anni di successi Sono passati esattamente 110 anni da quella fatidica data, e le pagine della storia sportiva dei giallorossi si sono riempite, nel corso degli anni, di gesta memorabili, soprattutto nel trentennio compreso tra il 1983 ed il 2012, anno dell'ultima apparizione ...