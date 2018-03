Bundesliga | il Lipsia prova a fermare il Bayern LIVE

Bundesliga : Lipsia-Dortmund per la Champions : Facile turno a Friburgo per il Bayern mentre rimane affascinante la sfida a cinque per gli altri tre posti Champions. In questa chiave c'e' la sfida Lipsia-Dortmund in cui i cecchini del Napoli ...

Probabili Formazioni Lipsia-Borussia Dortmund Bundesliga 03-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Lipsia-Borussia Dortmund 25^ Giornata Bundesliga, ore 18:30. Stoger potrebbe schierare Pulisic al posto di Schurrle, mentre per i padroni di casa ancora out Keita, c’è Bruma. Alla Red Bull Arena il Lipsia attualmente sesto in classifica ospiterà tra le mura amiche il Borussia Dortmund di Stoger in una partita che sarà valida per la 25esima giornata del campionato tedesco, la Bundesliga. Si prospetta una ...

Bundesliga : tonfo Lipsia - blitz a sorpresa del Colonia : Il fanalino di coda vince in rimonta alla Red Bull Arena. Lo Schalke stende il Leverkusen ed è secondo

Bundesliga : il Lipsia cade a Francoforte - Eintracht al terzo posto : La squadra di Hasenhuttl condannata da Chandler e Boateng: finisce 2-1. Durante la gara grande contestazione dei tifosi contro il posticipo del lunedì

Probabili Formazioni Eintracht Francoforte-RB Lipsia - Bundesliga 19-02-2018 : Le Probabili Formazioni di Eintracht Francoforte-RB Lipsia, 23^ Giornata di Bundesliga 2017/2018, ore 20.30: Hasenhüttl conferma l’undici di Napoli. L’Eintracht per giocarsi l’accesso in Champions League dopo il successo sul Colonia per 4-2 e l’approdo per le semifinali della Coppa di Germania. Il Lipsia per continuare a stupire e per riprendersi la seconda posizione dopo i successi per 2-0 contro l’Augsburg e ...

Bundesliga : Lipsia ko - super Bayer Leverkusen : In tre al secondo posto: c'è anche il Borussia Moenchengladbach. Vincono Mainz e Eintracht Francoforte

Bundesliga - Lipsia-Schalke 3-1 : debutto ufficiale per Pjaca : LIPSIA (Germania) - Esordio in Germania amaro per Marko Pjaca . Non tanto per la sua prestazione ma per quella dello Schalke che perde 3-1 in casa del Lipsia nella sfida valida per la 18ª ...