Buffon sfida il Real Madrid | “vincano i più determinati”

calcioweb.eu

: Ricordi terribili e bellissimi... nei primi più di Cardiff la finale del 2008, nei secondi quel 3-1 con rigore di F… - SnakEnea : Ricordi terribili e bellissimi... nei primi più di Cardiff la finale del 2008, nei secondi quel 3-1 con rigore di F… - CalcioWeb : #Buffon sfida il #RealMadrid: 'vincano i più determinati' - CalcioNews24 : Buffon sfida il Real: «Alcune volte abbiamo vinto, altre perso…» – FOTO -

(Di venerdì 16 marzo 2018) “Alcune volte abbiamo vinto noi, altre volte abbiamo perso. La verità è che quando si perde con determinate squadre, composte da campioni simili, non hai i rimpianti e le frustrazioni che, di solito, accompagnano le sconfitte. Spero valga anche per loro! Vincano i più determinati!“. Così, su Twitter, il portiere e capitano della Juventus Gigicommenta il sorteggio dei quarti di finale di Champions League che vedrà i bianconeri opposti ai bicampioni in carica del. (AdnKronos) L'articoloil: “vincano i più determinati” sembra essere il primo su CalcioWeb.