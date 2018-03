Bufala nuovo codice della strada con autovelox in tangenziale e guida con telefonino a

“State attenti - non condividete!”. WhatsApp - occhio alla nuova Bufala. Se anche voi avete ricevuto questo curioso messaggio - niente paura - non siete i soli. 4 consigli utilissimi per non cadere (di nuovo) nel “tranello” : In questi giorni non si è parlato d’altro: Facebook, WhatsApp, ma anche a voce. “Sui social network e attraverso testi inviati da cellulare messaggi che annunciano un addebito da 35 euro sulla bolletta della luce di aprile, finalizzato a coprire i debiti degli utenti morosi, quelli cioè che non hanno pagato la propria bolletta elettrica – denuncia il Codacons – Un messaggio pericolosissimo perché invita anche a non pagare la ...

Attenzione alla catena sul nuovo algoritmo Facebook : Bufala o post di sole 25 persone? : Sta girando in questi giorni una nuova catena sui social, compresa un'app come Whatsapp, in merito al nuovo algoritmo Facebook grazie al quale sulla nostra Home rischiano ora di comparire i post di pochissime persone scelte dalla piattaforma, nell'ambito di una rotazione ristrettissima. Per la precisione, appena 25. Come sempre avviene in questi casi, in tanti si stanno chiedendo se il messaggio sia vero, oppure se si tratti dell'ennesima bufala ...

Pericolo Bufala polveri sottili con foto tesserino ASL : nuovo inganno su WhatsApp : Si ripropone prepotentemente la bufala polveri sottili su WhatsApp, corredata da un'immagine di un tesserino ASL con la foto ed i dati personali di un addetto ausiliario specializzato. Si tratta di una donna, come due sono le donne additate come responsabili del presunto misfatto all'interno del messaggio, di cui vi riportiamo a seguire il testo in versione integrale: "Stanno girando per appartamenti con la scusa di misurare le polveri ...