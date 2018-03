Brasile | in migliaia in piazza per la morte dell’attivista Marielle Franco “Uccisa con

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 marzo 2018)era una consigliera comunale del Partito socialismo e libertà a Rio de Janeiro. Trentotto anni e molto attiva contro le diseguaglianze e la violenza nelle favelas carioca, è stata assassinata da alcuni sicari con quattro colpi di pistola alla testa la notte del 15 marzo. Era di ritorno da un evento in sostegno delle giovani donne nere delle favelas. Tre, invece, sono stati sparati contro il suo autista, il 39enne Anderson Gomes. Entrambi sono morti all’istante. Un omicidio che ha creato un’ondata di sdegno in tutto il Paese.di persone hanno manifestato in strada a San Paolo e proteste sono state programmate in oltre dieci città del Paese, come Salvador, Recife, Belo Horizonte e Belem e una folla di persone ha partecipato alla cerimonia funebre in municipio. “I proiettili provengono da un lotto venduto alla polizia federale” ...