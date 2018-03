liberoquotidiano

(Di venerdì 16 marzo 2018) Roma, 16 mar. (AdnKronos) - “Não è Não. No è no, era il motto cheFranco aveva tatuato sul braccio. No a violenza contro le donne, no a discriminazione, no a marginalizzazione. La sua è stata un’esecuzione. Ora siamo noi a dover dire no al! Disi deve parlare, per non dime