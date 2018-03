Boxe | WSB 2018 | gli Italia Thunder si arrendono ai British Lionhearts Finisce 4-1

Boxe - WSB 2018 : gli Italia Thunder tornano sul ring! Sfida ai British Lionhearts - ci sono Vianello e Natalizi : Gli Italia Thunder sono pronti per tornare sul ring: venerdì 16 marzo affronteranno i British Lionhearts a Cernusco sul Naviglio nella quarta giornata delle World Series of Boxing. Dopo il 5-0 maturato in trasferta un paio di settimane fa, la nostra formazione vuole tornare al successo: la vittoria manca dall’esordio contro il team croato ed è fondamentale per continuare a sognare in grande. Come sempre sono in programma cinque match, in ...