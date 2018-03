Borsa | spread sotto 140 punti Btp tra i migliori debiti sovrani dell' Eurozona

Spread sotto controllo e Borsa positiva : così i mercati hanno passato indenni una settimana dal voto italiano : MILANO - 'Wait and see', osservare e attendere gli sviluppi per poi prendere le eventuali contromisure. Con questo atteggiamento i mercati finanziari hanno trattato l'Italia all'indomani del voto del ...

Borsa - Milano è la migliore d'Europa Corrono Telecom e Fca - spread giù : Piazza Affari dimentica l'esito del voto e archivia una seduta sugli scudi, mentre le altre piazze europee chiudono poco mosse. Milano guadagna infatti l'1,75%, tornando a sopra i 22.200 punti, con ...

Elezioni : Banca Piemonte - reazione contenuta in Borsa - ma rischio spread : Milano, 6 mar. , AdnKronos, L'affermazione del M5S come primo partito e il ruolo primario della Lega nella vittoria del centrodestra apre una fase in cui si presentano molteplici scenari politici e la ...

La Borsa non crolla : -0 - 4% E anche lo spread tiene : La Borsa di Milano incassa il colpo ma non va ko. Per ora. Dopo la sbandata registrata in apertura , -2%, , Piazza Affari ha recuperato terreno nel corso della seduta quando è emerso che un governo a ...

Borsa - chi vince e chi perde dopo il voto : banche e spread in tensione : La soluzione positiva della crisi politica tedesca ha fatto premio sul risultato, in parte inatteso, del voto italiano e dei fulmini in arrivo dagli Usa: l'effetto contagio, come previsto, non c'è ...

Mercati senza scossoni dopo il voto. Borsa in recupero - spread sotto controllo : MILANO - Ore 13:30. Il M5s nettamente primo partito, la Lega in volo e nessuna coalizione in grado di formare un governo. Sui Mercati finanziari le elezioni italiane hanno portato uno degli esiti più ...

Salvini e Di Maio moderati risollevano la Borsa Piazza Affari verso la parità. Ko Mediaset e banche Niente panico sullo spread : andamento stabile : Salvini e Di Maio tranquillizzano l'azionario italiano. La Borsa di Milano riduce il passivo e tocca i massimi di giornata in coincidenza con le dichiarazioni, dai toni equilibrati, da parte dei leader delle due formazioni politiche considerate "vincitrici" delle elezioni italiane 2018, cioe' Luigi Di Maio del Movimento 5 Stelle e Matteo Salvini della Lega. Segui su Affaritaliani.it

Quanto conta l'incertezza. La tenuta dello spread - ma la Borsa resterà volatile. Euro in calo a quota 1 - 23 : Certo l'esperienza del referendum costituzionale, che non ha interrotto la fase positiva dell'economia malgrado la bocciatura subita dal governo, aiuta alcuni osservatori a guardare ai prossimi mesi ...

Trionfo M5S - exploit Lega. Crolla il Pd. Centro-destra il più votato. Borsa giù - sale lo spread : Affluenza di poco inferiore alle elezioni 2013. Cinque Stelle da record: oltre il 30 per cento. Bene Fratelli d’Italia, delude Liberi e Uguali, +Europa sotto la soglia di sbarramento. Centro-destra avanti sia alla Camera sia al Senato ma non sembra avere i numeri per raggiungere la maggioranza. Sconfitta storica per il Pd, Renzi medita le dimissioni...

L'effetto voto in Borsa spread su di dieci punti : Il risultato delle elezioni impatta sulle Borse. Cinque Stelle primo partito e centrodestra prima coalizione. È questo lo scenario che è venuto fuori dalle urne. La reazione dei mercati è comunque gelida, e Piazza Affari apre in netto calo perdendo l'1,83 per cento. E di fatto i risultati del voto italiano hanno effetti anche sui mercati europei. Le borse europee hanno paerto in moderato calo.L'effetto sui mercati degli scenari di ...

Borsa parte a -2% poi limita i danni - Mediaset giù. Spread a 144 punti : Piazza Affari la peggiore in avvio. Parigi in parità, Francoforte tiene dopo l'ok Spd alla Grande Coalizione. Euro sotto quota 1,23 dollari ...

