BOOM! Riunione in corso a Cologno con Barbara D’Urso per la conduzione di Grande Fratello

(Di venerdì 16 marzo 2018)D'UrsoD’Urso stasera lasceràpiù tardi del solito. Non saranno però le prove di Domenica Live a tenerla occupata ma unain Viale Europa. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che al termine della puntata odierna di Pomeriggio Cinque,D’Urso incontrerà Giorgio Restelli, direttore risorse artistiche Mediaset, per parlare di una clamorosa proposta: ladi2018 aD’Urso. La signora dei pomeriggi di Canale 5 ha già condotto il reality per tre edizioni (dalla terza alla quinta) succedendo a Daria Bignardi e lasciando il testimone ad Alessia Marcuzzi. Si è giunti al suo nome dopo il rifiuto in extremis diPalombelli. Ma non solo: oltre ai tantissimi dubbi su Belen Rodriguez (al momento fuori dai giochi), c’è un’altra ad aver detto “no”: si tratta di Ilary ...