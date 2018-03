Boom di malattie sessuali | “numeri che ormai credevamo inimmaginabili | conseguenze

meteoweb.eu

(Di venerdì 16 marzo 2018) Sono tre milioni gli uomnini italiani alle prese con la prostata ingrossata, altrettanti soffrono di disfunzione erettile, 4 milioni di eiaculazione precoce, 2 di calcolosi, 1,2 milioni di neoplasie e 1 milione diinfettive e infiammatorie, soprattutto in acuto E il tumore al testicolo resta la neoplasia più comune nei giovani maschi con 2.500 diagnosi l’anno. Questi numeri da record sono il punto di partenza del convegno “Prevenzione Alpha”, che ha posto le basi della prima campagna nazionale per la salute maschile, promossa dalla Società Italiana di Urologia in collaborazione e con il patrocinio del Ministero della Salute. L’obiettivo è raggiungere le tre principali fasce d’età di popolazione (16-25, 25-45, over45) con un messaggio forte e chiaro: la prevenzione è fondamentale in tutte le fasi della vita dell’uomo. E bisogna iniziare a ...