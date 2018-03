Bollette a 28 giorni | ad aprile i rimborsi | Dovranno essere totali

Bollette a 28 giorni - il rimborso è totale : Non c'è un limite massimo di 15 giorni perché gli utenti dovranno essere reintegrati per tutti i giorni erosi . E' una nota dell'Agcom, con riferimento ad alcuni articoli apparsi sui mezzi d'...

Bollette telefoniche - Agcom a operatori : “Fate sconti ai clienti che hanno pagato di più con quelle a 28 giorni” : Nuovo colpo di scena nel caos Bollette telefoniche a 28 giorni. L’Autorità di vigilanza sulle telecomunicazioni (Agcom) ha invitato gli operatori a fare uno sconto sulla fattura mensile per rimborsare i clienti delle cifre indebitamente incassate calcolando le Bollette su 28 giorni invece che su 30. La richiesta formale è arrivata attraverso quattro diffide fotocopia agli operatori Tim, Vodafone, Fastweb e Wind-Tre bypassando la decisione ...

Bollette 28 giorni - arriva lo 'sconto' : Posticipare l'emissione della prossima fattura di un numero di giorni uguale a quelli "erosi" con il metodo del pagamento ogni 4 settimane. E' quanto chiede l' Agcom , con distinte diffide uguali nel ...

Bollette 28 giorni - arriva lo ‘sconto’ : Roma, 14 mar.(AdnKronos) – Posticipare l’emissione della prossima fattura di un numero di giorni uguale a quelli “erosi” con il metodo del pagamento ogni 4 settimane. E’ quanto chiede l’Agcom, con distinte diffide uguali nel contenuto a Tim, Vodafone, Fastweb e Wind Tre, per rimborsare quanto chiesto in più ai consumatori con la fatturazione ogni 28 giorni. Una sorta di sconto, da applicare alla prossima ...