Bluepoint Games ci spiega come ha raggiunto la risoluzione 4K con Shadow of the Colossus

Bluepoint Games : i maestri del remake preferiscono un "approccio nativo" rispetto al checkerboarding : Considerando il curriculum e i risultati eccelsi raggiunti con il remake per PS4 di Shadow of the Colossus i ragazzi di Bluepoint Games possono meritarsi l'appellativo di maestri del remake e di veri e propri esperti in ambito prettamente grafico e tecnico.Proprio per questo motivo i dettagli condivisi con il Digital Foundry dal presidente e co-proprietario dello studio, Marco Thrush, non possono che incuriosire. Si parla di 4K, di qualità ...

Bluepoint Games : gli sviluppatori discutono del processo di remastering di vecchi titoli in un interessante video su Shadow of the Colossus : Bluepoint Games è senza dubbio uno studio di sviluppo specializzato nell'arte della "rimasterizzazione", ci fa notare Dualshockers.Possiamo trovare la loro firma infatti su remaster quali la trilogia di Uncharted, Gravity Rush e God of War, ma quello che non tutti sanno è che per realizzare restauri del genere sono necessarie competenze e abilità che non possono essere trascurate.In un nuovo interessante video possiamo vedere alcuni membri del ...