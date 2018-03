Blitz della polizia a Barriera di Milano | espulsi dieci stranieri

Casoria - Blitz in Comune : dipendenti e parchi nel mirino della Finanza : di Giuseppe Bianco Casoria . blitz delle Fiamme Gialle in Comune , acquisiti gli atti del Personale. Una nuova bufera giudiziaria potrebbe abbattersi sull'ente di piazza Cirillo. La Guardia di Finanza è ...

Camorra - Blitz della polizia nel rione Sanità a Napoli : 18 arresti : Diciotto persone sono state arrestate nel rione Sanità a Napoli . L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal gip del tribunale di Napoli nei confronti di presunti promotori e affiliati del clan Vastarella, ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, ricettazione, tentata estorsione, detenzione e porto illegale di arma, minacce. In particolare, il clan avrebbe costretto gli ...

Rimodulazioni Wind e Tre irregolari? Replica ufficiale dopo il Blitz della Guarda di Finanza : In queste ore sono scoppiate le polemiche in Rete in merito alle Rimodulazioni Wind e Tre, senza dimenticare quelle di TIM, Vodafone e Fastweb, che a detta di diversi utenti sarebbero irregolari. Il principio sul quale verte la perquisizione da parte della Guardia di Finanza, di cui vi abbiamo dato prontamente notizia nella giornata di ieri, sta nel fatto che i vari operatori si sarebbero accordati tra loro in seguito al decreto che ha ...