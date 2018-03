Bioeconomia : in Italia vale 260 miliardi euro - terza in Europa : Palermo, 16 mar. (AdnKronos) – Oltre 260 miliardi di euro di valore della produzione – pari al 8,3% del totale nazionale – 576 start-up innovative operanti nel settore – circa il 7% del totale in Italia. Sono questi i principali numeri della Bioeconomia, ovvero l’insieme dei settori che utilizzano materie prime rinnovabili di origine biologica, fotografati dal 4° Rapporto sulla Bioeconomia in europa presentato oggi ...