Bimba di 2 anni ha problemi a camminare | i genitori scoprono che ha avuto 4 ictus

Bimba di 2 anni mangia hashish : ricoverata ad Alessandria : Una bambina straniera di poco meno di 2 anni è ricoverata all'ospedale di Alessandria per aver ingerito accidentalmente - secondo quanto riferito dal padre - un frammento di hashish. La piccola non è ...

La storia di Clara Woods - la Bimba di 12 anni che parla con i dipinti : Si è dischiusa ancora di più al mondo e ha iniziato a dipingere con più amore'. Con tenacia e con il sorriso sulle labbra, Clara Woods ha dimostrato di aver vinto la disabilità , anche grazie a ...

Addio a Giada - la 'Bimba piuma' è morta a 12 anni : pesava solo 7 chili : Giada, la "bimba piuma" che non riusciva ad aumentare di peso, è morta a 12 anni. La bilancia segnava solo 7 chili. Fatale è stata una polimonite, ma sin dalla nascita Giada Perini è stata costretta a ...

SG : madre e amante a giudizio per abusi sessuali su Bimba 4 anni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

I genitori le affidano la Bimba di 3 anni - babysitter la picchia fino a ridurla in fin di vita : La 35enne ha ammesso di aver colpito la piccola ma ha spiegato che non voleva farle del male e che nella caduta ha battuto la testa a terra.Continua a leggere

Addio a Giada - la “Bimba piuma” che a 12 anni pesava 7 chili : “Forse ora non soffre più” : Lutto a Chioggia, dove Giada Perini, di soli 12 anni, è morta dopo essere stata costretta a convivere sin dalla nascita con una grave forma di tetraparesi spastica, la microcefalia, e con l'epilessia. pesava solo 7 chili e per questo era stata soprannominata "bimba piuma". Per lei si era mobilitato anche il mondo dello sport.Continua a leggere

L'auto prende fuoco - padre e Bimba di 5 anni salvi appena in tempo : Tragedia sfiorata nel Bresciano. padre e figlia stavano viaggiando sulla strada statale 45bis quando dal motore sono iniziate ad uscire delle fiamme. L'uomo ha subito accostato in un'area di servizio...

Usa - tragedia in un negozio di scarpe : cede uno specchio e uccide una Bimba di 2 anni : «Sono morto con lei». Moshin Siddique non riesce a credere che non vedrà più il sorriso della sua piccola Ifrah. La sua bambina, 2 anni, gli è stata strappata via in...

Prova le scarpine nel negozio - specchio crolla e la colpisce : muore Bimba di 2 anni : Prova le scarpine nel negozio, specchio crolla e la colpisce: muore bimba di 2 anni La piccola era entrata nel negozio con la mamma che ha assistito impotente alla terribile scena: uno specchio si è staccato improvvisamente dalla parete e ha colpito la bimba in testa.Continua a leggere La piccola era entrata nel negozio con […] L'articolo Prova le scarpine nel negozio, specchio crolla e la colpisce: muore bimba di 2 anni è su NewsGo.

“Addio meravigliosa creatura”. Se ne è andata la piccola Alice. La Bimba di due anni era diventata un simbolo e un’eroina - ma il male ha avuto la meglio. Il dolore di chi la amava disperatamente : “Da lassù ci illuminerai la strada con i tuoi occhioni azzurri” : Purtroppo non ce l’ha fatta. Alice la piccolina di due anni e mezzo che lottava contro la leucemia mieloide acuta è morta il 3 marzo. La bimba, originaria di Cuglieri (Oristano), dopo la diagnosi della malattia nell’agosto del 2016, aveva intrapreso una coraggiosa lotta che i suoi genitori hanno voluto condividere pubblicamente su Facebook. Sul social network, attorno alla bambina, era nata una comunità, Un ponte per Alice, ...

Padova - accompagna il marito al lavoro poi l'incidente : muore mamma - grave Bimba di 5 anni : Fa scendere il marito davanti al posto di lavoro, lo saluta, come tutte le mattine e riparte: deve accompagnare la figlioletta di cinque anni a scuola. Ma la tragedia si consuma dopo qualche istante, ...

"E' tardi - non ti visito" : muore Bimba di 5 anni : Quando le chiedono di tornare, alla madre della piccola crolla il mondo addosso. Si sente "arrabbiata" e "sconvolta". Anche la figlia le chiede perché la dottoressa non voglia vederla. Secondo quanto ...

Stupra e uccide Bimba di 11 anni - la folla vuole linciarlo : salvato dalla polizia : Una bambina di 11 anni è stata rapita, violentata e uccisa. La polizia ha arrestato un uomo di 40 anni, salvandolo così dalla folla che voleva linciarlo.È successo a Junin, città a quasi 300 km da Buenos Aires, capitale dell'Argentina. Come riporta El Pais, lo scorso 24 febbraio Camila Borda si allontana da casa per andare al mercato, cosa che faceva abitualmente. Non vedendola tornare, la madre lancia l'allarme. Dopo poche ore di ...

La dottoressa rifiuta di visitarla perchè è arrivata in ritardo - Bimba di 5 anni muore la sera stessa : La dottoressa la rimanda a casa perchè è arrivata tardi all'appuntamento, una bimba di cinque anni muore poco dopo. E' successo nel sud del Galles, dove la piccola Ellie-May...