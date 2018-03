Bilancio record per Swiss nel 2017

I ricavi record non bastano a Saes Getters : titolo giù dopo il Bilancio : Teleborsa, - ricavi in crescita e outlook ottimista per Saes Getters , oggi all'appuntamento con il bilancio 2017. Il produttore di componentistica elettronica ha chiuso l'esercizio con un utile netto ...

Volkswagen - Bilancio da record per il 2017 : E snocciola le figures: 10,7 milioni di veicoli consegnati nel mondo , +4,3%, , 230,7 miliardi di euro di ricavi , +6,2%, , 17 miliardi di profitti operativi prima dell'effetto dieselgate , 13,8 dopo,...

Volkswagen - Bilancio da record per il 2017 : We posted record figures. Tradotto: abbiamo realizzato risultati record per vendite, ricavi e profitti operativi. Tutto questo nonostante gli special items, cioè limpatto sui conti delle poste ex dieselgate. Matthias Müller, ceo di Volkswagen, non riesce a nascondere la soddisfazione presentando a Berlino il Bilancio 2017 del gruppo. E snocciola le figures: 10,7 milioni di veicoli consegnati nel mondo (+4,3%), 230,7 miliardi di euro di ricavi ...

Bilancio da record per il Venicemarathon Charity Program : Il Granello di Senape ''Lo sport è salute, anche in carcere!'' euro 2.703 8. Associazione Piccoli Punti ''Taglia il traguardo con noi'' euro 2.316 9. Disabili No Limits Onlus ''Corri con noi con il ...

Bilancio Puma 2017 : ricavi record sopra i 4 miliardi e utile raddoppiato : La società tedesca ha chiuso il 2017 con ricavi per la prima volta sopra la soglia dei 4 miliardi. L'utile sale a 136 milioni. L'articolo Bilancio Puma 2017: ricavi record sopra i 4 miliardi e utile raddoppiato è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Daimler - Bilancio 2017 da favola : crescono vendite - fatturato e redditività. Cedola record di 3 - 65 euro per azione : STOCCARDA - Nel bilancio di Daimler ci sono solo segni più. Uno, quello sull'importo del dividendo, è destinato a soddisfare in modo particolare gli azionisti. Con la proposta...

Daimler - l'outlook prudente oscura l'ennesimo Bilancio record : Teleborsa, - l'outlook cauto oscura l'ennesimo bilancio da record di Daimler . La casa automobilistica tedesca ha chiuso il 2017 con un balzo dell'utile netto del 24% a 10,9 miliardi di euro , ricavi ...

Netflix ha pubblicato un altro Bilancio record. Tutti i numeri - e come leggerli : Netflix archivia il quarto trimestre con un numero di abbonati oltre le attese, sia a livello internazionale e sia negli Usa. Il risultato ha messo le ali ai titoli in Borsa e la capitalizzazione di ...