Bigben e Breakpoint annunciano la Legends Edition di Tennis World Tour

gamerbrain

: RT @GamesPaladinsIT: Bigben e Breakpoint annunciano la data di lancio ed il pack ufficiale di Tennis World Tour - swskoll : RT @GamesPaladinsIT: Bigben e Breakpoint annunciano la data di lancio ed il pack ufficiale di Tennis World Tour - oOShinobi777Oo : Bigben e Breakpoint annunciano che Tennis World Tour sarà disponibile dal 22 maggio 2018 per PlayStation 4, Xbox On… - WiildBoy : RT @GamesPaladinsIT: Bigben e Breakpoint annunciano la data di lancio ed il pack ufficiale di Tennis World Tour -

(Di venerdì 16 marzo 2018)sono lieti di annunciare, chesarà distribuito anche in Edizione, scopriamo insieme quali sono i contenuti previsti.: LaAll’interno di questa particolare versione, troverete: André Agassi cometa selezionabile, con il suo outfit del 1995 John McEnroe cometa selezionabile, con il suo outfit del 1990 La speciale racchetta Wilson Pro Staff 97RF di Roger Federer disponibile all’interno della modalità Carriera La racchetta Wilson Pro Staff 97 standard disponibile in modalità Carriera Un esclusivo allenatore che fornirà ulteriori punti esperienza I’icona “Legend” visibile in modalità multiplayer 5 carte abilità L’outift Nike “Primavera 2018” di Roger Federer disponibile in ...