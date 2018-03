Berlusconi | dalla nipote di Mubarak a quella di Martino

Berlusconi contestato al seggio dalla Femen a seno nudo : È in via Scorsati a Milano che Silvio Berlusconi voterà oggi, per le elezioni politiche e per la scelta della nuova amministrazione regionale. L'ex premier è arrivato al seggio dopo mezzogiorno e ha parlato con il giornalisti, preoccupato per le code che si sono verificate durante la mattina.Berlusconi teme "che ci possa essere una situazione, di qui o di là, in cui ci siano persone che non arrivino a votare". E per questo ...

Grasso : mai con Berlusconi - Renzi ha portato PD lontano dalla sinistra : Agenzia Vista, Palermo, 02 marzo 2018 Grasso mai con Berlusconi, Renzi ha portato PD lontano dalla sinistra 'Noi mai con Berlusconi, Renzi ha portato PD lontano dalla sinistra'. Queste le parole di ...

Berlusconi : M5s e Pd troppo distanti dalla maggioranza del 40% : Roma, 2 mar. , askanews, Movimento cinque stelle e Pd sono 'troppo distanti' dal 40% che assicurerebbe loro la maggioranza. Lo ha detto Silvio Berlusconi nel corso della registrazione di Bersaglio ...

Berlusconi : M5S banda di sfasciacarrozze mantenuti dalla politica : Silvio Berlusconi è un fiume in piena. Nell'ultimo giorno di campagna elettorale prima elogia Tajani ("con lui avremo autorevolezza in Europa"), poi prende di mira gli esponenti del Movimento 5 Stelle. "sfasciacarrozze, una pazza setta che prende ordine" da Grillo e Casaleggio. "Sono loro i veri professionisti della politica - dice a Fatti e misfatti, su TgCom24 - sono mantenuti della politica. ...

Silvio Berlusconi - siparietto con Matteo Salvini : tira fuori un fazzoletto e gli asciuga il sudore dalla fronte : 'Sono stanco, vengo da trecento comizi', dice Matteo Salvini e Silvio Berlusconi tira fuori un fazzoletto e gli asciuga il sudore dalla fronte. Un siparietto quello tra il leader di Forza Italia e il ...

La resurrezione di Berlusconi - la scommessa di Salvini al sud - il declino di Renzi : il voto italiano visto dalla stampa internazionale : A quattro giorni delle elezioni, il voto italiano conquista spazio sui principali quotidiani stranieri. Con ognuno che sceglie di puntare l'attenzione su un aspetto in particolare: dalla scommessa di Matteo Salvini al sud, vero "jolly di queste elezioni" secondo il Guardian, al Berlusconi "risorto" su cui si concentra il quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung, passando per la "maledizione di Matteo Renzi" sul Pais e le preoccupazioni degli ...

Cristina Rosello - l'avvocato di Berlusconi a Libero : 'Ho difeso Silvio dalla Lario - ora lo farò in politica' : ... più facile che si destreggi tra asset patrimoniali, incarichi istituzionali, attività di mentoring al femminile, e ora anche la politica. Rossello vive da 30 anni a Milano e qui è candidata alla ...

Berlusconi sull'ex Lario dalla Gruber. Il rimborso milionario ora è un giallo : Nessuna proposta scritta è stata avanzata dai legali di Silvio Berlusconi a quelli di Veronica Lario in merito alla rinuncia da parte del Cav dei circa 46 milioni di euro versati per l'assegno ...

Elezioni - Renzi imita Berlusconi e fa appello ai cattolici : “Il centrodestra è guidato dalla Lega” : Matteo Renzi, dal palco dell’Auditorium a Roma, evita di parlare dell’inchiesta di Napoli per la quale Roberto De Luca si è dimesso, ma si appella ai cattolici: “Attenzione che il centrodestra non è guidato dai moderati, ma degli alleati di Marine Le Pen“. Il Segretario dem, attacca la Lega di Matto Salvini sulla vicenda dei rimborsi elettorali e sui “soldi investiti in Tanzania” e come per i 5 Stelle, usa un ...

Incontro Berlusconi-Salvini dalla Annunziata : Silvio Berlusconi e Matteo Salvini si sono incrociati per circa dieci minuti a "In Mezz'Ora" di Lucia Annunziata su Rai Tre. Di fatto il leader di Forza Italia e il leader della Lega hanno scambiato qualche battuta in tv. Il Cavaliere parlando di Salvini ha detto: "Non ne ha di mattane. A volte ama il paradosso e ama essere pirotecnico, ma è un complimento". Poi rivolgendosi direttamente a Salvini il Cav ...

Regina Profeta - la brasiliana dei massaggi a Bertolaso rovinata dalla giustizia italiana : 'Berlusconi - devi aiutarmi' : ... la brasiliana Profeta, che in passato è stata prima ballerina alla Rai , showgirl del sabato sera, e che all'epoca dei fatti organizzava serate danzanti a bordo delle piscine del Salaria Sport ...

Silvio Berlusconi : 'Macerata? Il gesto di un folle. Giusto togliere la parola razza dalla Costituzione' : Poi parla del suo ritorno in politica: 'Sento il dovere di esserci', come 'nel '94. Non vedo in giro delle personalità che possono fare quel che ho fatto io', anche se 'ci sono altre personalità che ...